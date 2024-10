Kiev n’aura pas besoin de plus d’argent si Trump gagne et met fin à la guerre, a déclaré Mike Johnson

Le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson, est de plus en plus opposé à un financement supplémentaire pour Kiev et espère que cela ne sera pas nécessaire si Donald Trump remporte l’élection présidentielle, a rapporté vendredi Punchbowl News, un média axé sur Washington.

Depuis février 2022, le Congrès américain a approuvé plus de 174 milliards de dollars pour soutenir l’Ukraine dans son conflit militaire en cours avec la Russie. La dernière tranche de 61 milliards de dollars a été bloquée pendant plusieurs mois au milieu d’une bataille entre Johnson et la Maison Blanche.

« Je n’ai pas envie d’un financement supplémentaire pour l’Ukraine, et j’espère que ce n’est pas nécessaire », a déclaré le républicain de Louisiane à Punchbowl News. « Si le président Trump gagne, je crois qu’il pourra réellement mettre un terme à ce conflit. Vraiment. Je pense qu’il appellera [Russian President Vladimir] Poutine et dites-lui que cela suffit.»

«Je pense que tout le monde dans le monde en a assez de cela et veut que cela soit résolu», » a ajouté Johnson. « Quelles que soient les conditions, je n’en suis pas sûr, mais je pense que si Kamala Harris est présidente, je ne pense pas que cela se termine, et c’est un scénario désespéré et dangereux. »















Le mois dernier, Johnson s’est opposé à la visite de Vladimir Zelensky dans une usine de munitions en Pennsylvanie, la qualifiant de « « un événement de campagne clairement partisan » cela représentait « ingérence électorale ». Il a écrit une lettre à Zelensky exigeant le limogeage immédiat de l’ambassadrice d’Ukraine à Washington, Oksana Markarova, pour avoir organisé la visite.

Même si Markarova ne semble pas avoir été limogée, Zelensky a ensuite organisé une rencontre avec Trump par l’intermédiaire de son adjoint.

Johnson est devenu président en octobre dernier, après qu’un groupe de républicains de la Chambre des représentants ait évincé son prédécesseur Kevin McCarthy, apparemment parce qu’il avait conclu un accord secret avec la Maison Blanche pour envoyer des milliards d’aide supplémentaire à l’Ukraine.

Le projet de loi sur le financement d’urgence est resté bloqué au Congrès pendant près de six mois, avant d’être approuvé au Sénat et à la Chambre sans qu’aucune priorité républicaine ne soit incluse. Lorsqu’il a soumis la question au vote en avril, les mêmes républicains qui avaient insisté pour qu’il soit élu ont déclenché une motion visant à l’évincer – à laquelle il a survécu grâce aux votes des démocrates.