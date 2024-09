Le président de la Chambre des représentants de l’Ohio reprend le contrôle des finances du parti républicain

COLUMBUS, Ohio — Une cour d’appel a rendu le contrôle des cordons de la bourse de campagne des républicains de la Chambre de l’Ohio au président Jason Stephens, mais la décision de jeudi ne semble pratiquement rien faire pour résoudre un problème. conflit intra-parti qui dure depuis un an.

Sur X, Stephens a tenté d’adopter un ton unificateur après qu’un panel de trois juges de la Cour d’appel du 10e district a décidé à l’unanimité d’annuler une ordonnance d’un tribunal inférieur qui avait placé une faction rivale du GOP à la tête du fonds de campagne du caucus, connu sous le nom d’Ohio House Republican Alliance.

« Maintenant qu’il y a une certitude, en tant que républicains, il est temps de se rassembler », a-t-il écrit, s’engageant à aider à élire les candidats républicains du candidat à la présidence Donald Trump sur le bulletin de vote et à vaincre un candidat républicain qui a été élu à la Maison Blanche. La question du redécoupage des circonscriptions électorales.

Le représentant républicain Rodney Creech, un adversaire de Stephens, a répondu qu’il était heureux de voir Stephens « finalement soutenir la majorité à la Chambre. C’est la première fois que vous le faites depuis que vous avez volé le marteau il y a 20 mois ».

En janvier 2023, Stephens a surpris la chambre à majorité républicaine en gagner la présidence avec le soutien d’une minorité du caucus républicain — mais de tous les 32 démocrates de la Chambre.

Les républicains qui soutenaient le président apparent de la Chambre, le représentant Derek Merrin — représentant une majorité au caucus — se sont rebellés de multiples façons. a essayé d’élever Merrin en tant que président de la Chambre, de toute façon, de former leur propre troisième caucus, puis de prendre le contrôle de l’argent de la campagne.

Le groupe rival a ensuite agi de manière indépendante pour élire le représentant Phil Plummer à la tête du fonds après Merrin a lancé une candidature au Congrèsune décision jamais reconnue par Stephens.

Comme l’élaboration d’une législation importante est en suspens Au cours de la querelle, le groupe a continuellement soutenu qu’il représentait la majeure partie du caucus majoritaire de la Chambre et qu’il devait gouverner.

Lorsque le juge des plaids communs du comté de Franklin, Mark Serrott, a émis son injonction préliminaire en juin, il s’est rangé du côté de cet argument, affirmant que les majorités gouvernent dans une démocratie et, par conséquent, lorsque la loi de l’Ohio dit que le « caucus » contrôle le fonds, cela signifie le groupe représentant le plus grand nombre de membres du caucus.

La cour d’appel n’était pas d’accord.

Les juges ont estimé que cette position ne relevait d’aucune « autorisation légale perceptible ». Ils ont également déclaré qu’il n’appartient pas au pouvoir judiciaire de s’immiscer dans le fonctionnement politique interne d’une autre branche du gouvernement.

« Les tribunaux ne sont pas des observateurs de couloirs tenus d’intervenir dans chaque querelle politique », a écrit le juge David J. Leland, ancien représentant de l’État et président du Parti démocrate de l’État. Les deux autres juges ont approuvé ce point de vue.

Ils ont refusé de résoudre la question centrale du conflit : ce que la loi entend par « caucus ».

« Tout ce que la loi nous dit, c’est que le caucus doit avoir le contrôle de son LCF (fonds du caucus législatif) – mais cela ne fait avancer l’analyse que jusqu’à un certain point », indique l’avis. « Les appelants et les intimés sont tous deux membres du caucus républicain de la Chambre, et tous deux ont des prétentions concurrentes à diriger le caucus. »

Dans un communiqué, Plummer a rejeté la position du tribunal. Il a déclaré qu’il dirigeait l’alliance « conformément à une loi claire » et que la décision n’aurait « aucun effet pratique ».

Plummer a déclaré qu’il avait conservé quatre employés à temps plein et directeurs de campagne dans chaque course ciblée « et que ce travail se poursuivra ».

Plummer est un allié du président du Sénat de l’Ohio, le républicain Matt Huffman, dont le mandat est limité et qui se présente sans opposition à un siège à la Chambre des représentants cet automne. Huffman devrait défier Stephens pour le poste de président de la Chambre en janvier.

Ce printemps, ils sélectionné avec succès plusieurs alliés de Stephens lors des primaires républicaines — même s’ils ont manqué d’une voix de pouvoir l’évincer.