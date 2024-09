Le président de la Chambre des représentants, Boris Johnson, annule le vote de mercredi sur le plan de financement du gouvernement en raison des divisions du GOP

Washington

CNN

—



Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a annoncé mercredi qu’il retirait de la Chambre un projet de loi de financement du gouvernement à court terme du parti républicain, en raison d’importantes défections sur son flanc droit.

« Pas de vote aujourd’hui », a déclaré M. Johnson aux journalistes quelques heures avant le vote prévu sur le projet de loi, qui comprend une mesure controversée visant le vote des non-citoyens. « Nous avons des discussions réfléchies, des discussions familiales au sein de la Conférence républicaine et je crois que nous y parviendrons. »

La décision d’annuler le vote met une fois de plus en évidence les profondes divisions internes au sein de la conférence républicaine de la Chambre et le défi majeur auquel est confronté le président alors qu’il tente de naviguer dans une majorité extrêmement étroite ainsi que dans les exigences de l’ancien président Donald Trump.

En annonçant que le vote serait annulé, Johnson a déclaré : « Je veux que n’importe quel membre du Congrès, quel que soit son parti, explique au peuple américain pourquoi nous ne devrions pas veiller à ce que seuls les citoyens américains votent aux élections américaines… C’est la question la plus urgente à l’heure actuelle, et nous allons faire ce travail. »

La Chambre devait voter mercredi sur le projet de loi de financement du gouvernement sur six mois qui comprenait la mesure de vote. Mais au moins huit républicains de la Chambre se sont déjà prononcés contre le projet de loi de financementce qui suffit à le faire échouer à la Chambre des représentants, ainsi que l’opposition des démocrates, et le projet de loi est considéré comme mort-né au Sénat, contrôlé par les démocrates. L’administration Biden a également déclaré que le président opposerait son veto à la mesure.

Si le plan de financement du GOP ne peut être adopté par la Chambre, ce serait un embarras majeur pour le GOP de la Chambre et les républicains se démèneraient pour déterminer les prochaines étapes alors que la date limite de fermeture du gouvernement approche à la fin du mois. Mais Johnson pourrait avoir besoin de montrer que le plan de financement du GOP n’a pas les voix nécessaires pour être adopté afin d’avoir une couverture politique pour ensuite passer à une mesure de financement « propre » qui n’inclut pas la mesure de vote controversée. On s’attend à ce que ce scénario soit le chemin le plus probable pour éviter une fermeture du gouvernement avec le soutien des démocrates.

Aux défis auxquels le président de la Chambre des représentants est confronté s’ajoute la pression de Trump, qui menace de compliquer encore davantage la lutte pour le financement. Trump a déclaré que si les républicains ne recevaient pas « d’assurances absolues » sur la sécurité des élections, ils ne devraient pas voter une prolongation du financement. Johnson a tenté de faire valoir que lui et Trump étaient sur la même longueur d’onde, mais si Trump persiste dans sa demande, Johnson pourrait être encore plus critiqué par l’aile droite de sa conférence.

Le plan de financement sur six mois des républicains de la Chambre, qui a franchi un premier obstacle procédural mardi, prolongerait le financement du gouvernement jusqu’en mars 2025. La proposition comprend le SAVE Act, un projet de loi dirigé par le GOP qui a été adopté par la Chambre de manière autonome en juillet et qui exigerait une preuve documentaire de citoyenneté américaine pour s’inscrire pour voter aux élections fédérales, malgré le fait qu’il soit déjà illégal pour les non-citoyens de voter aux élections fédérales.

La pression en faveur de ce projet de loi intervient alors que Trump et ses alliés continuent de semer le doute sur l’intégrité des élections à l’approche des élections de 2024.

Dans un message qui pourrait rendre l’effort de financement du gouvernement encore plus controversé pour les républicains, Trump écrit sur Truth Social Mardi, « Si les républicains à la Chambre des représentants et au Sénat n’obtiennent pas d’assurances absolues sur la sécurité des élections, ILS NE DEVRAIENT EN AUCUN CAS ALLER DE L’AVANT AVEC UNE RÉSOLUTION CONTINUE SUR LE BUDGET. »

Johnson a souligné l’accord avec Trump sur le financement du gouvernement en réponse, déclarant à Jake Tapper de CNN dans « The Lead » mardi : « Je pense que le président Trump dit exactement ce que je dis, c’est-à-dire que nous avons besoin d’assurances sur la sécurité des élections et sur le financement du gouvernement. »

Johnson a tenté de sauver le plan de dépenses à court terme face à la réaction négative du GOP, mais n’a pas exclu d’adopter un projet de loi « propre » pour maintenir le gouvernement ouvert lorsqu’il a été pressé par Manu Raju de CNN plus tôt mardi.

« Je suis là pour gagner », a déclaré l’orateur. « Je ne vais pas me lancer dans des conjectures et, vous savez, essayer de jouer sur tous les résultats. »

L’insistance de Johnson à aller de l’avant avec le plan survient alors que les membres frustrés de l’aile droite de sa conférence ont prédit que la loi SAVE serait probablement abandonnée une fois que le Sénat rejetterait la mesure, même si le projet de loi de financement parvenait à être adopté par la Chambre.

Le président de la Chambre n’a pas encore présenté de plan B. De nombreux conservateurs de la Chambre sont également généralement opposés aux projets de loi de financement à court terme, plaidant plutôt en faveur de réductions des dépenses.

Plus tôt mardi, Johnson a affirmé catégoriquement que les républicains de la Chambre « avancent sur la législation » malgré l’opposition importante à laquelle il est confronté au sein de sa propre conférence et a reconnu : « J’ai encore quelques collègues dont je dois parler. Nous le ferons aujourd’hui. »

Il a déclaré que la conférence avait eu une « bonne réunion » mardi matin avec « des discussions très réfléchies ».

Cette histoire et ce titre ont été mis à jour avec des développements supplémentaires.