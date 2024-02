Le président de la Chambre des représentants annonce sa retraite un jour après avoir dirigé la destitution de Mayorkas

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Le représentant républicain américain du Tennessee, Mark Green, a annoncé mercredi qu’il ne briguerait pas un quatrième mandat, soulignant la destitution du secrétaire à la Sécurité intérieure. Alexandre Mayorkas juste la veille, parmi les raisons pour lesquelles il est « temps pour moi de rentrer chez moi ».

« Notre pays – et notre Congrès – sont brisés au-delà de la plupart des moyens de réparation », a déclaré Green dans un communiqué. “J’ai réalisé que notre combat n’est pas ici, à Washington, mais contre Washington.”

En tant que président du Comité de la sécurité intérieure, Green a été l’un des moteurs du projet. Impeachment de Mayorkas faire pression sur la sécurité des frontières dans le cadre d’une attaque profondément partisane et très inhabituelle contre un responsable du Cabinet. Son panel a mené une enquête de plusieurs mois sur Mayorkas, sa politique et sa gestion du département, concluant finalement mardi que sa conduite au pouvoir équivalait à des « crimes et délits graves » méritant d’être mis en accusation.

Green sert depuis 2019 dans le 7e district du Congrès, qui a été redessiné en 2022 pour inclure une partie importante de Nashville. Il a auparavant servi comme chirurgien de l’armée et au Sénat de l’État et est originaire du comté de Montgomery.

Green a flirté avec la candidature du gouverneur en 2017, mais a suspendu sa campagne après avoir été nommé par l’ancien président Donald Trump au poste de secrétaire de l’armée. Il plus tard a retiré sa candidature en raison de critiques concernant ses remarques sur les musulmans et les Américains LGBTQ+, notamment en affirmant qu’être transgenre est une maladie. Il a également exhorté à prendre position contre « l’endoctrinement de l’islam » dans les écoles publiques et a évoqué une « horde musulmane » qui a envahi Constantinople il y a des centaines d’années.

Après avoir remporté le siège du Congrès en 2018, Green a de nouveau fait la une des journaux après avoir organisé une assemblée publique au cours de laquelle il a déclaré, sans citer de preuves, que les vaccins provoquent l’autisme. Il est ensuite revenu sur ses commentaires, mais pas avant que les responsables de la santé de l’État n’aient décrit le républicain comme un « idiot.»

“Comme je l’ai fait toute ma vie, je continuerai à servir ce pays – mais à un nouveau titre”, a déclaré Green mercredi, sans révéler s’il se présentera à nouveau au poste de gouverneur en 2026, où le siège sera à gagner parce que le gouverneur républicain Il est interdit à Bill Lee de se présenter dans les limites du mandat de gouverneur du Tennessee.

En 2022, le siège de Green au Congrès du Tennessee central faisait partie des sièges que les républicains ont considérablement divisés lors du redécoupage. Ces cartes du Congrès font désormais l’objet d’un procès fédéral, mais cette affaire ne devrait pas être jugée avant avril 2025.

Jusqu’à présent, du côté républicain, Caleb Stack a retiré des pétitions pour se présenter dans la circonscription désormais ouverte du Congrès. Ancien maire de Nashville Megan Barry a annoncé l’année dernière qu’elle se présenterait au poste de démocrate.

“Je m’attends à ce que les candidats qui sont d’accord avec Mark Green ou qui sont encore plus extrémistes annoncent leur campagne, et j’ai hâte d’affronter celui qui passera cette primaire”, a déclaré Barry dans un communiqué.