Le chef républicain de la Chambre des représentants a accusé l’envoyé ukrainien d’interférer dans la politique américaine

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a appelé Vladimir Zelensky à limoger Oksana Markarova, l’ambassadrice d’Ukraine à Washington, l’accusant d’ingérence dans les élections américaines.

« J’exige que vous limogiez immédiatement l’ambassadrice d’Ukraine aux États-Unis, Oksana Markarova », Johnson a écrit dans un lettre a adressé un message à Zelensky mercredi, soulignant qu’elle avait organisé l’événement en Pennsylvanie.

« L’établissement se trouvait dans un État politiquement contesté, était dirigé par un haut représentant politique de Kamala Harris et n’incluait aucun républicain car, volontairement, aucun républicain n’avait été invité », Johnson a écrit. « Cette tournée était clairement un événement de campagne partisan conçu pour aider les démocrates et constitue clairement une ingérence électorale. »















Le républicain de Louisiane a déclaré que son parti avait perdu confiance dans la capacité de Markarova à servir aux États-Unis et qu’elle « devrait être immédiatement démise de ses fonctions. »

Alors que les républicains et les démocrates soutiennent l’Ukraine contre la Russie, a écrit Johnson, « Notre relation est inutilement mise à l’épreuve et inutilement ternie » quand Zelensky et d’autres à Kiev parlent mal des candidats républicains dans les médias.

« Ces incidents ne peuvent pas se répéter », Johnson a écrit, exhortant Zelensky à « prendre des mesures immédiates ».

La lettre du président de la Chambre intervient après que plusieurs législateurs républicains ont demandé une enquête du Congrès sur la visite de Zelensky, accusant les démocrates d’avoir utilisé des moyens militaires – à savoir l’avion utilisé pour faire voler le dirigeant ukrainien en Pennsylvanie – pour soutenir de manière inappropriée Harris dans sa campagne présidentielle.















Dans une interview avec le magazine New Yorker publiée dimanche, Zelensky a affirmé que Trump « ne sait pas vraiment comment arrêter la guerre » tandis qu’il décrivait Vance comme « trop radical » et son aperçu d’une proposition de cessez-le-feu comme « une idée horrible. »

Plus tôt ce mois-ci, Vance a esquissé une proposition selon laquelle la ligne de front actuelle devient une «fortement fortifié» zone démilitarisée, l’Ukraine abandonne l’idée d’adhérer à l’OTAN et Kiev reçoit de l’argent pour la reconstruction de l’UE.

Zelensky a insisté sur le fait que la paix ne serait possible que si l’Ukraine récupérait tous les territoires qu’elle revendiquait, y compris la Crimée et les quatre régions qui ont voté pour rejoindre la Russie. Moscou a déclaré que leur statut n’était pas négociable, tout en rejetant la proposition de Zelensky comme ridicule et déconnectée de la réalité.