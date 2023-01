Le président de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, s’engage à lutter contre l’immigration, les politiques d’éducation «réveillées» et le financement de l’IRS

Le président de la Chambre Kevin McCarthy (R-CA) s’adresse à la Chambre des représentants pour la première fois après avoir été élu président de la Chambre des représentants des États-Unis lors d’un 15e tour de scrutin tard dans la nuit le quatrième jour du 118e Congrès au Capitole des États-Unis. à Washington, États-Unis, le 7 janvier 2023. Jon Cerise | Reuter

Le président de la Chambre des États-Unis nouvellement élu, Kevin McCarthy, a pris le marteau de la chambre après une bataille meurtrière d’une semaine au sein de son propre parti, promettant de mener à bien un programme conservateur, d’abord américain, s’attaquant à la crise de l’immigration à la frontière mexicaine, réduisant le financement à l’IRS et réparer “l’endoctrinement éveillé dans nos écoles”. Après 14 votes ratés depuis mardi, le républicain californien a réussi à vaincre l’opposition après avoir fait des concessions extraordinaires à un petit bloc de récalcitrants d’extrême droite qui a refusé de soutenir sa candidature à la présidence. McCarthy a présenté un plan ambitieux en s’adressant à la 118e session du Congrès tôt samedi matin, affirmant qu’il voulait “être le frein et apporter un certain équilibre” aux politiques du président Joe Biden. Il a déclaré que la première législation qu’il prévoyait de s’attaquer abrogerait le financement de plus de 87 000 nouveaux agents de l’IRS. Il a souligné que la réforme de l’immigration était une priorité absolue, affirmant que la Chambre contrôlée par les républicains tiendra certaines de ses premières audiences de l’année à la frontière sud. “Plus besoin d’ignorer cette crise de sécurité et de souveraineté”, a-t-il déclaré. “Nous devons sécuriser notre frontière.”

McCarthy a affirmé qu’il adopterait des projets de loi résolvant les problèmes “urgents” dans le pays avec une approche américaine d’abord. En plus de l’immigration, il a dit qu’il voulait s’attaquer aux politiques énergétiques “Amérique-Dernière” et “éveiller l’endoctrinement” dans les écoles, notant que les enfants passent en premier et qu’il faut leur apprendre à “rêver grand”. Il a ajouté qu’il prévoyait également de relever des défis à long terme comme la dette et le Parti communiste chinois, et il a affirmé son engagement envers l’application de la loi et les poursuites pénales. McCarthy a déclaré que la confrontation tendue sur le sol de la Chambre cette semaine était la preuve qu’il n’était pas quelqu’un qui abandonnait facilement. “Vous savez, mon père m’a toujours dit : ce n’est pas comme ça que tu commences, c’est comme ça que tu finis”, a-t-il dit. “Et maintenant, nous devons terminer en force pour le peuple américain.” Bien que son élection ait marqué la fin d’une longue semaine et nuit à Washington, McCarthy a déclaré que c’était aussi un nouveau départ pour la nation.

