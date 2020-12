Regard vers l’avenir: Lord Bilimoria ne se soucie pas de l’horreur de l’année que les entreprises ont endurée

Lord Bilimoria, le nouveau président du plus grand groupe d’entreprises du Royaume-Uni, ne fait aucun doute sur la terrible année que les entreprises ont endurée.

«Comment ne pas avoir l’air désespéré? demande-t-il, rhétoriquement.

« Si vous pouvez imaginer ce que nous avons vécu en tant qu’entreprise cette année, c’est un cauchemar – rien de moins qu’un cauchemar. Nous venons de souffrir, de souffrir et de souffrir.

L’entrepreneur indien, 59 ans, est un pair croisé à la Chambre des Lords, un fier zoroastrien Parsi et le premier chef de minorité ethnique de la principale organisation commerciale du Royaume-Uni, la CBI.

Il est également le fondateur de la bière Cobra, très appréciée des curry pour laver les jalfrezis de poulet et les pasandas d’agneau. Il sait donc de première main à quel point l’hospitalité a été dévastée.

«Dans ma propre industrie, portant mon chapeau de bière Cobra, nous avons approvisionné 7 000 restaurants qui ont été fermés la moitié de l’année», dit-il.

L’industrie, qui emploie quatre millions de personnes, a, ajoute-t-il, souffert de manière disproportionnée et les décisions d’imposer des couvre-feux et des fermetures n’ont pas toujours été prises sur la base de faits concrets.

«Pour l’avenir, les décisions devraient être fondées sur des preuves claires et il devrait y avoir des règles claires sur le moment où vous entrez et sortez des niveaux», dit-il.

Pourtant, alors que l’annus horribilis de 2020 touche à sa fin, il dit que de nombreuses entreprises restent incroyablement robustes.

«L’un des principaux points que je veux souligner est que les affaires ont fait leurs preuves. Même en cette période de morosité et de malheur, nous avons montré que nous pouvons rebondir, même si nous avons une petite chance.

Il appelle le gouvernement à réduire les impôts, à encourager les investissements étrangers et à encourager les exportations.

Interrogé sur ses performances sur le Brexit, il est magnanime, ce qui est frappant, compte tenu des relations parfois tendues que le pro-Remain CBI entretient avec le Premier ministre.

Bilimoria est prête à donner à l’administration Boris Johnson le bénéfice du doute. «Après des années de débats acharnés, la torture d’attendre un accord ou pas d’accord est terminée. Les deux parties méritent des éloges pour avoir conclu un accord historique entre le Royaume-Uni et l’UE », a-t-il déclaré.

«C’est un grand pas en avant et un soulagement considérable pour de nombreuses entreprises. Avec un accord commercial conclu, le lancement des déploiements de vaccins et des tests de masse rapides, cela peut être un tremplin pour faire de 2021 une année de reprise.

« Surtout, un accord fournit une plate-forme sur laquelle construire et renforcer la relation Royaume-Uni-UE dans les années à venir. »

Karan Bilimoria est né à Hyderabad et a déménagé au Royaume-Uni en 1981 à l’âge de 19 ans. On lui a dit qu’il n’atteindrait jamais le sommet à cause de sa race et qu’il a ensuite été confronté à un « très mauvais racisme » à propos du Brexit.

L’un de ses premiers actes au CBI a été une campagne visant à améliorer la représentation des Noirs et des minorités ethniques dans les conseils d’administration et à réduire l’écart de rémunération ethnique.

Il est marié à Heather, une Sud-Africaine, et le couple a quatre enfants. Ils ont des maisons à Londres et au Cap. Il a fondé Cobra alors qu’il était dans la vingtaine et reste président de la société, qui a été rachetée par le géant américain Molson Coors en 2009.

Une aide supplémentaire sera nécessaire pour soutenir les entreprises pendant la pandémie, dit-il, malgré le coût énorme.

Mais comment allons-nous payer cela à long terme?

«C’est une question qu’on me pose tout le temps. Ce que nous ne devrions certainement pas faire, c’est imposer des impôts et augmenter les impôts, car cela étouffera la reprise.

«Lorsque nous en sortirons, nous aurons besoin que les entreprises et les emplois soient toujours là. Parce que qui va payer pour ça? Les affaires vont payer. Nous avons besoin des entreprises pour créer des emplois, pour payer les impôts qui financeront les services publics. Nous ne devons pas commencer par réduire les dépenses – nous avons assisté à l’austérité après la crise financière. Il a fallu une décennie pour s’en remettre.

«L’austérité est étouffante. Vous devez libérer l’économie pour pouvoir croître.

«Et après avoir quitté l’UE, vous devez également examiner ce qui fait du Royaume-Uni le deuxième ou le troisième plus grand attracteur d’investissements étrangers dans le monde. C’est phénoménal, nous sommes un aimant pour les investissements étrangers, dans les services financiers, dans la recherche et le développement, car nous sommes une économie ouverte.

«Le Royaume-Uni doit être attractif d’un point de vue fiscal. Si vous commencez à mettre en place un impôt sur les sociétés et un impôt sur les plus-values, vous frapperez l’investissement étranger et la croissance intérieure.

Boire pour réussir: Lord Bilimoria a créé la bière Cobra alors qu’il était encore dans la vingtaine

«Au contraire, je réduirais les impôts pour permettre la croissance et encourager les exportations. Le gouvernement pourrait être audacieux et accorder des allégements fiscaux pour les exportations. Vous avez besoin d’incitations fiscales, pas d’augmentations fiscales.

Il est également dédaigneux à propos des impôts sur la fortune. «Une fois que vous empruntez cette voie, vous faites vraiment du tort aux investissements étrangers. Cela aurait un effet très préjudiciable.

En ce qui concerne le temps qu’il faudra aux entreprises et à l’économie pour se redresser, il est optimiste: «Nous prévoyons que l’économie reviendra à la normale d’ici la fin de 2022. Personnellement, je suis plus optimiste que cela, car je crois que si le gouvernement peut tenir le cap, je pense que nous allons rebondir très rapidement et très solidement.

«Ce que cette période a démontré, c’est la résilience des entreprises britanniques face à la plus horrible des horreurs, aidée par le soutien du gouvernement.

Devrait-il y avoir un plan de relance Covid, similaire au plan Marshall qui a aidé à reconstruire les économies après la Seconde Guerre mondiale? Bilimoria dit que le directeur général de la CBI, Tony Danker, se penche sur l’avenir du Royaume-Uni au niveau national et sur la scène internationale, après le Brexit et postpandémique. Un plan pourrait être publié au début de la nouvelle année.

L’année prochaine, dit-il, il existe de grandes opportunités pour le Royaume-Uni de faire preuve de leadership sur la scène mondiale car nous avons la présidence des principales économies du Groupe des Sept et nous accueillons la conférence COP 26 sur le changement climatique.

Boris, ajoute-t-il, a été invité en tant qu’invité d’honneur le jour de la République en Inde le 26 janvier. «Dans un monde normal, il prendrait une énorme délégation, mais quoi qu’il en soit, ce sera une énorme opportunité.

Pour traverser la pandémie, que ce soit en tant qu’individus ou en tant qu’entreprise, il souligne le paradoxe de Stockdale. C’est un concept nommé d’après James Stockdale, un ancien candidat à la vice-présidence américaine et officier de marine de haut rang qui a été fait prisonnier pendant la guerre du Vietnam.

Pendant sept ans de captivité, au cours desquels il a été torturé à plusieurs reprises, Stockdale a trouvé un moyen de survivre, grâce à un équilibre entre optimisme et réalisme.

« Il a réussi en acceptant l’horreur dans laquelle il était, en y faisant face mais en même temps, en ayant la foi pour regarder vers l’avenir et croire qu’il rentrerait chez lui. Nous devons également avoir cette foi dans la lumière au bout du tunnel. Parfois, cette lumière est plus faible que d’autres, mais elle est toujours très présente.