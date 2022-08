Le président de la Biélorussie écrase la dissidence chez lui, évitant l’Occident

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Malgré un barrage de sanctions occidentales qui a suivi la victoire d’Alexandre Loukachenko lors d’une élection présidentielle frauduleuse il y a deux ans, le dictateur biélorusse soutenu par le Kremlin continue de réprimer brutalement – ​​et bizarrement – ​​la dissidence politique. Parmi les outils favoris de son régime : la vidéo de la honte, dans laquelle les citoyens sont contraints de faire des « aveux » humiliants en caleçon, portant des bonnets de Père Noël ou drapés de leurs propres banderoles pro-démocratie.

Ces « extrémistes », arrêtés par l’unité gouvernementale anti-extrémisme GUBOPiK, marmonnent les détails de leurs crimes présumés pour des vidéos publiées sur les chaînes pro-gouvernementales Telegram. Les chaînes appellent cela “l’auto-dénazification”. Bon nombre des soi-disant délinquants n’ont guère fait plus qu’assister à des rassemblements de protestation ou s’abonner à des médias indépendants en ligne.

La persécution persistante et pernicieuse de dissidents innocents en Biélorussie met en lumière l’échec des puissances occidentales, y compris les États-Unis, à dissuader Loukachenko ou à renforcer l’opposition démocratique du pays, dont les dirigeants sont désormais pour la plupart emprisonnés ou en exil. Non seulement Loukachenko s’est tourné vers le président russe Vladimir Poutine pour obtenir un soutien politique et financier pour écraser les manifestations, mais il a ensuite permis à son pays d’être utilisé comme base de départ pour l’invasion de l’Ukraine par Poutine.

De différentes manières, les destins de la Biélorussie et de l’Ukraine soulignent les limites de la diplomatie de Washington aux frontières occidentales de la Russie, longtemps un exercice d’équilibre entre la carotte et le bâton. Moscou considère chacun comme un tampon stratégique. En Ukraine, Poutine est entré en guerre pour tenter de forcer la capitulation devant les intérêts de Moscou ; en Biélorussie, il a réussi sans coup férir.

Les États-Unis et l’Europe ont courtisé l’Ukraine pendant des années avec des milliards d’aide. Ils ont puni la Biélorussie avec des sanctions pour voir Loukachenko de nouveau aspiré dans l’orbite de Poutine.

Cette semaine, en commémoration du deuxième anniversaire de l’élection frauduleuse de Loukachenko, les États-Unis ont annoncé de nouvelles restrictions de visa pour 100 responsables du régime et leurs «affiliés», y compris des hauts fonctionnaires de l’administration présidentielle et le notoire GUBOPiK.

Dans un communiqué, le Département d’État a déclaré que les fonctionnaires visés « ont été impliqués dans des actes de torture ; arrestations violentes de manifestants pacifiques ; perquisitions de domiciles et de bureaux de journalistes, de membres de l’opposition et de militants ; aveux forcés ; fraude électorale; condamnations à motivation politique de prisonniers politiques; expulsion d’étudiants pour avoir participé à des manifestations pacifiques ; l’adoption de lois ayant une incidence sur la jouissance des libertés fondamentales ; et des actes de répression transnationale.

Dans un geste symbolique, la rivale de Loukachenko aux élections de 2020, Svetlana Tikhanovskaya, qui vit en exil en Lituanie, a annoncé un cabinet de transition. Mais alors que Tikhanovskaïa est régulièrement accueilli dans les capitales occidentales et a rencontré le président Biden à la Maison Blanche l’année dernière, Loukachenko ne fait face à aucune menace interne à son pouvoir.

Au lieu de cela, les voyous de Loukachenko au GUBOPiK ont le feu vert pour brutaliser les militants et cibler leurs familles. Ils publient des vidéos parodies imitant une émission russe populaire avant et après la rénovation d’appartements – mais à la place, les maisons sont détruites.

Brandissant des pieds de biche, ils cassent les appartements des parents d’activistes biélorusses exilés, la caméra panoramique lentement sur la vue, “après la perquisition”, montrant les sols arrachés, les meubles cassés, les miroirs et les installations brisés, les éclats de verre et les vêtements emmêlés. GUBOPiK n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les vidéos de confession.

Les manifestations de 2020 ont marqué la plus grande crise de Loukachenko depuis son arrivée au pouvoir en 1994, mais il a été sauvé lorsque Poutine a soutenu sa violente répression. Les sanctions occidentales concernant la guerre en Ukraine ont lié encore plus étroitement Loukachenko à Poutine, forçant la Biélorussie à compter sur la Russie comme marché et sur les ports russes pour expédier les exportations.

Avant la guerre, 41 % des exportations biélorusses étaient destinées à la Russie, tandis que 35 % étaient destinées à l’Ukraine et à l’Europe – des marchés désormais largement perdus.

“Chaque nouvelle étape de cet isolement imposé par l’Occident à Loukachenko signifie que sa dépendance vis-à-vis de Moscou s’accroît économiquement”, a déclaré l’analyste Artyom Shraibman du Carnegie Endowment for Peace.

Loukachenko a résisté à la pression d’envoyer sa propre armée combattre en Ukraine au nom de la Russie. Mais il a resserré son emprise sur la dissidence depuis la guerre, élargissant la peine de mort en mai pour imposer des exécutions par peloton d’exécution pour “préparation d’actes terroristes”, dans un message inquiétant aux militants anti-guerre.

Dmitry Ravich, Denis Dikun et Oleg Molchanov, qui ont mis le feu à une cabine de signalisation ferroviaire pour ralentir l’avancée du matériel militaire russe, ont été accusés de terrorisme, de trahison et d’adhésion à un groupe extrémiste – et pourraient encourir la peine de mort, selon des militants.

Plus de 30 membres de leur groupe anti-guerre, les Railway Partisans, ont été arrêtés et contraints de faire des vidéos de confession. Cinq ont été condamnés mercredi à des peines de prison allant de deux ans à 16 ans.

« C’est pour faire peur aux gens. C’est pour les démoraliser et les faire se sentir sans protection – que cela peut arriver à n’importe qui à tout moment », a déclaré un analyste. Pavel Slunkin, du Conseil européen des relations étrangères, ancien fonctionnaire du ministère biélorusse des Affaires étrangères. Les gens sont condamnés à des années de prison pour des délits mineurs qui étaient autrefois punis de 15 jours de détention, a-t-il déclaré.

Les autorités biélorusses ont désigné 372 activistes Internet ou groupes de médias et 448 individus comme « extrémistes ». Plus de 1 200 prisonniers politiques sont actuellement en prison.

“En ce moment, le champ politique en Biélorussie a été complètement stérilisé”, a déclaré un journaliste indépendant basé à Londres et analyste au Centre for European Policy Analysis, Tadeusz Giczan. “Il n’y a aucun signe réel de dissidence dans les rues en ce moment, car littéralement, des centaines de milliers de personnes – les plus actives – ont été forcées de fuir le pays.”

Certains Biélorusses, incapables de rechercher la démocratie chez eux, se sont portés volontaires pour combattre aux côtés de l’Ukraine pendant la guerre. Et les parents et les familles des exilés, en particulier ceux qui combattent en Ukraine, font face à la pire honte publique. Une femme de 68 ans dont le fils se bat contre la Russie a été forcée de le renier dans une vidéo diffusée sur une chaîne pro-gouvernementale Telegram.

“J’ai honte d’avoir un tel fils”, dit-elle, visiblement en détresse.

Les combattants volontaires voient la défaite de la Russie en Ukraine comme une voie vers la liberté biélorusse. Il est loin d’être clair à quel point ils pourraient représenter un défi politique pour Loukachenko à l’avenir, selon les analystes, mais les vidéos montrent que le régime de Loukachenko les considère comme une menace, selon Shraibman.

“Ils sont considérés par les autorités biélorusses comme les voyous ultimes, comme des terroristes”, a-t-il déclaré. “Ils sont armés et s’ils ne peuvent pas renverser Loukachenko, ils peuvent s’infiltrer dans le pays, utiliser leurs compétences, utiliser leurs armes car ils n’ont rien à perdre.”

D’autres exilés dirigent des médias d’opposition ou des sites militants. Des milliers de jeunes informaticiens ont fui, sapant le secteur technologique autrefois florissant.

Bypolune organisation d’anciens policiers et agents de sécurité, forme les gens à résister au régime et a un plan d’action de mobilisation civile pour renverser le régime de Loukachenko, avec 200 000 abonnés à Telegram.

La Projet Hajun biélorusse compile des rapports détaillés sur les mouvements militaires russes dans le sud de la Biélorussie à partir de photographies et de récits de civils. Suivanta news, une chaîne de médias d’opposition fondée en 2015 par Stsiapan Putsila, alors adolescent, compte plus de 4,5 millions d’abonnés sur Telegram, YouTube et Twitter, se concentrant principalement sur l’actualité ukrainienne et biélorusse.

En janvier, un référendum constitutionnel défectueux lui a donné le pouvoir de gouverner jusqu’en 2035, a mis fin au statut non nucléaire de la Biélorussie – ouvrant la voie au déploiement d’armes nucléaires russes sur le territoire biélorusse – et a accordé à Loukahsenko l’amnistie de futures poursuites.

Au cours de ses 28 années au pouvoir, Loukachenko a emprisonné des rivaux, fait «disparaître» des opposants, truqué des élections et organisé des changements constitutionnels pour rester au pouvoir. L’économie de son pays repose sur des mastodontes de style soviétique appartenant à l’État.

La rhétorique anti-OTAN de Loukachenko est souvent plus stridente que celle de Moscou, et il se complaît dans les menaces explosives. L’année dernière, il a intensifié la pression sur l’Europe en organisant une crise migratoire aux frontières de la Lituanie et de la Pologne, qui a duré des mois.

Comme de nombreux dictateurs d’hommes forts, la carrière politique de Loukachenko avait de véritables origines populistes. Professeur d’histoire de formation, il rejoint l’armée avant de devenir directeur d’une ferme collective. En 1993, il a été élu au parlement et ses discours enflammés contre les fonctionnaires corrompus ont servi de tremplin pour remporter l’élection présidentielle de 1994.

Loukachenko rit d’être traité de dictateur, une fois plaisanterie avec le secrétaire d’État américain Mike Pompeo lors d’une réunion en février 2020 à Minsk : “Notre dictature a une particularité : tout le monde se repose le samedi et le dimanche, mais le président travaille”, a-t-il déclaré, selon l’agence de presse publique BelTA.

“Le président a de grands pouvoirs”, a-t-il déclaré dans une récente interview à l’AFP. “Nous avons des éléments d’autoritarisme dans l’État.”

Loukachenko aime afficher ce pouvoir. Lundi, il est tombé dans une aciérie privée de 400 millions de dollars à Miory et a déclaré qu’elle avait été saisie par l’État.

Parmi les élites biélorusses, la guerre en Ukraine n’a fait que consolider le soutien à Loukachenko.