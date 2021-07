Le président de la BCCI, Sourav Ganguly CONFIRME qu’un biopic est en cours sur lui, Ranbir Kapoor incarnera-t-il le personnage de Dada ? Trouver

L’industrie cinématographique a réalisé des biopics sur plusieurs sportifs, dont Milkha Singh, Saina Nehwal, Mahendra Sinh Dhoni et Geeta Phogat, entre autres. Dans une bonne nouvelle pour les fans du président de la BBCI, Sourav Ganguly, l’ancien cricket a confirmé qu’un biopic serait bientôt réalisé sur sa vie.

L’ancien capitaine de l’équipe indienne a révélé que le film sera tourné en hindi, mais le réalisateur n’a pas encore été confirmé.

En parlant à News18, Ganguly a déclaré: « Oui, j’ai accepté le biopic. Ce sera en hindi mais il n’est pas possible de dire le nom du réalisateur maintenant. Il faudra encore quelques jours pour tout arranger.

Selon News18, le biopic devrait être un film de Bollywood à gros budget. Dada a partagé qu’actuellement, le script est en cours d’écriture et qu’il a eu plusieurs réunions avec la maison de production.

Pour incarner quelqu’un comme Sourav Ganguly, l’acteur doit absolument être une star. Eh bien, selon Dada, la finalisation de l’acteur est presque terminée et Ranbir Kapoor est le « choix chaud » pour jouer le rôle. Il a cependant mentionné que deux autres acteurs sont également sur la liste pour jouer son personnage.

Le biopic racontera le parcours complet de la vie de Sourav Ganguly, de son enfance à son intégration dans l’équipe indienne de cricket, pour ensuite en devenir le capitaine et enfin revêtir la casquette de président du Board of Control for Cricket in India (BCCI).

Sourav Ganguly est le dernier à rejoindre la liste des joueurs de cricket sur lesquels des films ont été tournés. La star de Sushant Singh Rajput ‘MS Dhoni: The Untold Story’ a été réalisée d’après Mahendra Singh Dhoni tandis que Mohammad Azharuddin a également eu un biopic sur lui nommé ‘Ahar’ avec Emraan Hashmi.

Actuellement, un film est en train d’être tourné sur l’équipe de cricket de l’équipe de cricket indienne Mithali Raj nommé ‘Shabaash Mithu’ où Taapsee Pannu jouera le rôle principal. Un film sur la victoire de l’Inde à la Coupe du monde 1983 est également en préparation, où Ranveer Singh incarnera l’ancien capitaine de l’équipe indienne de cricket Kapil Dev.