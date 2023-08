Le président de la BCCI, Binny, se rendra au Pakistan à l’invitation du PCB : rapport

Le président de la BCCI, Roger Binny, et le vice-président Rajeev Shukla ont accepté l’invitation du Pakistan Cricket Board et seront à Lahore du 4 au 7 septembre pour assister à quelques matchs de la Coupe d’Asie. Le PCB a adressé l’invitation à tous les principaux responsables de la BCCI et il semblerait que le président et le vice-président aient obtenu l’approbation du conseil d’administration indien pour accepter l’invitation qui leur a été accordée. Le Pakistan affrontera le Népal lors du premier match de l’événement régional le 30 août à Multan, après quoi quatre matchs se dérouleront au Sri Lanka pour les matches restants, y compris la rencontre très attendue entre le Pakistan et l’Inde.

« Binny, Shukla et le secrétaire Jay Shah seront au Sri Lanka pour l’affrontement phare entre l’Inde et le Pakistan à Pallekele (Kandy) le 2 septembre. Le trio sera de retour en Inde le 3 septembre, après quoi le président et le vice-président de la BCCI se rendront à travers Wagah est à la frontière de Lahore », a déclaré à PTI une source proche du développement sous couvert d’anonymat.

En fait, Binny et Shukla ont été invités avec leurs conjoints respectifs à un dîner officiel qui sera organisé par le PCB à la Governor House à Lahore le 4 septembre.

Il est entendu que deux grands de la BCCI regarderont le match Afghanistan contre Sri Lanka le 5 septembre et le match d’ouverture du Super Four du Pakistan le lendemain.

Il convient de mentionner que Shukla, haut responsable de la BCCI et député du Congrès Rajya Sabha, faisait également partie du contingent indien de cricket lorsque Sourav Ganguly a mené l’équipe à une victoire historique en série en 2004.

