Le président de la BBC, Richard Sharp, a commis “d’importantes erreurs de jugement” en ne déclarant pas son rôle dans le prêt de Johnson

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La réputation du président de la BBC a été gravement endommagée la nuit dernière après un rapport accablant de députés sur son rôle dans la ligne “cash for Boris”.

Les espoirs de Richard Sharp de survivre au scandale ont semblé vains après qu’un comité de la Chambre des communes l’ait reconnu coupable d'”erreurs de jugement importantes” en omettant de déclarer son rôle dans la facilitation d’un prêt de 800 000 £ pour Boris Johnson. Le rapport s’est arrêté avant de lui demander de démissionner.

Mais son verdict humiliant selon lequel il devrait “considérer l’impact de ses omissions” sur la confiance dans la BBC, et sa propre nomination, l’empêchera probablement de continuer, déclarant effectivement le président de la BBC coupable d’une grave erreur de jugement.

Les députés ont déclaré que les actions de M. Sharp, ancien banquier d’investissement de Goldman Sachs et important donateur du Parti conservateur, constituaient “une violation des normes attendues des individus” postulant à des nominations publiques importantes.

Les députés ont ajouté que M. Johnson, alors Premier ministre, était “pleinement conscient” d’un conflit potentiel après que son gouvernement ait soutenu l’homme qui avait aidé à organiser son prêt en tant que président de la BBC.

Ils disent que les futurs gouvernements doivent veiller à ce que les nominations à des postes prestigieux ne soient plus « obscurcies » de la même manière.

Et ils avertissent : « Le processus de nominations publiques ne peut fonctionner efficacement que si toutes les personnes impliquées sont ouvertes et transparentes.

Les travaillistes ont affirmé que “le copinage des conservateurs entraîne la BBC”, tandis que les libéraux démocrates ont appelé à une enquête indépendante sur les actions de M. Johnson, appelant l’ex-Premier ministre à “faire face à la musique”.

Le rapport a exercé une pression supplémentaire sur M. Johnson après qu’il a été révélé que la police du Met avait été invitée à rouvrir son enquête Partygate.

Le vice-président de la commission de la police et de la criminalité de l’Assemblée de Londres a écrit au commissaire du Met, Mark Rowley, lui demandant s’il “tenait compte de nouvelles informations lors de la prise de décision concernant la réouverture de l’enquête”. Le gardien rapports.

De nouveaux détails ont été publiés par un podcast d’ITV affirmant que le personnel de Downing Street avait corroboré avant de remplir des questionnaires et que les responsables du n ° 10 avaient détruit des preuves avant que l’enquête Sue Gray ne puisse enquêter.

M. Johnson doit comparaître devant la commission des privilèges du Parlement le mois prochain et les lanceurs d’alerte hésiteraient à faire partie de l’enquête après avoir été informés qu’ils ne devraient pas s’attendre à l’anonymat.

Le fait que M. Sharp n’a pas informé le comité du numérique, de la culture, des médias et des sports (DCMS) de sa rencontre avec M. Johnson et Sam Blyth, qui ont soutenu la ligne de crédit de M. Johnson, signifiait que les députés étaient “laissés sans tous les faits” et incapables pour examiner correctement son aptitude au rôle, indique le rapport.

Le président de la BBC, Richard Sharp, comparaissant devant le comité des Communes (PENNSYLVANIE)

M. Sharp a admis au Cabinet Office qu’il avait organisé une réunion entre M. Johnson et M. Blyth, mais a nié avoir donné des conseils financiers.

Un porte-parole de M. Sharp a déclaré qu’il “regrette” de ne pas avoir informé les députés de son implication avec M. Blyth “et s’excuse”.

Damian Green, député conservateur et président par intérim du comité DCMS, a déclaré: «Le processus de nominations publiques ne peut fonctionner efficacement que si tout le monde est ouvert et transparent, mais Richard Sharp a choisi de ne dire ni au comité de nomination ni à notre comité son implication dans la facilitation d’un prêt à Boris Johnson.

“Une erreur de jugement aussi importante signifiait que nous n’étions pas en pleine possession des faits lorsque nous avons dû nous prononcer sur son aptitude au poste de président de la BBC.”

M. Sharp a été nommé candidat préféré du gouvernement pour la BBC en janvier 2021 et il avait le soutien du comité DCMS, qui à ce moment-là n’était pas au courant de sa rencontre avec M. Johnson et M. Blyth.

Les députés ont déclaré qu’il y avait un “problème non résolu” quant à la raison pour laquelle Simon Case, le secrétaire du cabinet, pensait que M. Sharp avait lui-même donné des conseils financiers à M. Johnson. Ils ont appelé le Cabinet Office à “dissiper la confusion”.

Sharp a été rappelé à la commission le 7 février de cette année à la suite Le Sunday Times‘s révélations sur son rôle dans la facilitation du prêt pour M. Johnson.

Il a déclaré que l’offre d’aide de M. Blyth au Premier ministre de l’époque avait été faite en septembre 2020 et qu’il avait souligné la nécessité de faire les choses “dans les règles de l’art”.

Après le lancement du processus de recrutement pour le poste de président de la BBC, M. Blyth a contacté M. Sharp pour demander une introduction au secrétaire du cabinet afin de s’assurer que la procédure régulière était suivie.

Un cousin éloigné de Johnson lui a donné accès à une facilité de prêt de 800 000 £ (PENNSYLVANIE)

M. Sharp a déclaré aux députés qu’il avait rencontré M. Johnson avant d’aller voir M. Case et l’a informé qu’il informerait le secrétaire du cabinet de l’offre d’aide financière de M. Blyth.

M. Sharp a rencontré M. Case en décembre 2020, date à laquelle il “a accepté de ne plus participer” en ce qui concerne le soutien financier, afin d’éviter tout conflit d’intérêts ou perception de conflit compte tenu de sa candidature, selon le rapport.

M. Sharp a déclaré aux députés qu’en ce qui le concernait, cela signifiait que “l’affaire avait été résolue”.

Dans leur nouveau rapport, les députés ont déclaré: «M. Sharp a reconnu la nécessité d’être ouvert et transparent pour faciliter une présentation du Premier ministre de l’époque à M. Blyth concernant la garantie de prêt de 800 000 £ et a porté cela à l’attention du secrétaire du cabinet.

“Cependant, il n’a pas appliqué les mêmes normes d’ouverture et de franchise dans sa décision de ne pas divulguer ces informations pendant le processus d’entretien ou à ce comité lors de l’audience préalable à la nomination.”

Un porte-parole de M. Sharp a déclaré que le président de la BBC “apprécie qu’il y ait des informations dont le comité a estimé qu’il aurait dû être mis au courant lors de son audition préalable à la nomination”.

“Il le regrette et s’excuse”, a déclaré le porte-parole.

Le porte-parole a déclaré que M. Sharp n’avait jamais été impliqué dans l’arrangement d’un prêt entre M. Blyth et M. Johnson et n’avait pas offert de conseils financiers au Premier ministre de l’époque.