Le président de la BBC nommé « sur le fond » plutôt que sur les liens de Boris Johnson, affirme Cleverly

Le président de la BBC, Richard Sharp, a été nommé au “mérite”, a insisté le ministre des Affaires étrangères James Cleverly après avoir affirmé que le chef du diffuseur avait aidé à organiser des pourparlers qui ont conduit à une ligne de crédit de 800 000 £ pour l’ancien Premier ministre.

Les travaillistes demandent une enquête sur les informations selon lesquelles M. Sharp aurait été impliqué dans des discussions qui ont conduit à l’énorme facilité de crédit des semaines avant qu’il ne soit recommandé pour le poste à la BBC par le Premier ministre de l’époque.

Le parti a écrit au commissaire parlementaire aux normes à la suite d’un rapport publié dans le L’heure du dimanche que M. Sharp – un donateur conservateur – a présenté le multimillionnaire canadien Sam Blyth au secrétaire du cabinet Simon Case.

M. Johnson, M. Sharp et M. Blyth ont ensuite dîné au Checkers avant que la ligne de crédit, garantie par le Canadien, ne soit finalisée – bien qu’ils aient nié que les finances du Premier ministre aient été discutées.

M. Cleverly a décrit M. Sharp comme “une personne incroyablement compétente, expérimentée et réfléchie”, a déclaré à Sky News ‘ Sophy Ridge dimanche: “Donc, pour autant que je sache, sa nomination a été faite sur ces mérites.”

Suggérant que la nomination à la BBC n’avait rien à voir avec les liens avec M. Johnson ou les conservateurs, le ministre des Affaires étrangères a ajouté: “Nous avons eu des hauts responsables de la BBC qui ont des affiliations politiques … il n’est donc pas du tout inhabituel d’avoir [such] des personnes aux niveaux supérieurs de la BBC.

M. Cleverly a déclaré qu’il ne savait rien des conversations rapportées liées à une ligne de crédit pour M. Johnson, et a également déclaré à la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg qu’il n’y avait “rien de mal” à ce que quelqu’un soit politiquement actif avant sa nomination à des postes de direction à la BBC.

M. Sharp, un ancien banquier de Goldman Sachs, a été annoncé comme le choix du gouvernement pour le rôle de la BBC en janvier 2021, une nomination décidée par le secrétaire à la Culture et le Premier ministre.

Un porte-parole de M. Johnson a qualifié le rapport de “déchets” et a insisté sur le fait que tous ses arrangements financiers “ont été correctement déclarés”.

“Richard Sharp n’a jamais donné de conseils financiers à Boris Johnson, et M. Johnson ne lui a pas non plus demandé de conseils financiers”, a déclaré le porte-parole.

À propos du dîner privé de M. Johnson avec M. Sharp, un vieil ami, et M. Blyth, qui est un parent éloigné, le porte-parole a déclaré : « Et alors ? Grosse affaire.”

M. Sharp a dit au L’heure du dimanche: “Il n’y a pas de conflit lorsque j’ai simplement mis en contact, à sa demande, M. Blyth avec le secrétaire du cabinet et que je n’ai eu aucune autre implication.”

Mais la présidente du Parti travailliste, Anneliese Dodds, a appelé à une “enquête urgente” en citant le code de conduite des députés selon lequel les députés “ne devraient se soumettre à aucune obligation financière ou autre envers des personnes ou des organisations extérieures qui pourraient les influencer dans l’exercice de leurs fonctions officielles”. fonctions”.

Elle a déclaré au nouveau commissaire aux normes Daniel Greenberg qu’elle craignait que M. Johnson “ait enfreint cet article en demandant à une personne de faciliter une garantie sur un prêt qu’il nommerait plus tard à un poste public de haut niveau”.

“Le manque de transparence qui l’entoure, comme celui de la question soulevée autour de M. Blyth, peut donner l’impression qu’il s’agissait d’un accord de contrepartie”, a-t-elle ajouté.

Cela survient après que le parti travailliste a demandé une enquête plus tôt cette semaine sur des informations selon lesquelles M. Johnson aurait utilisé M. Blyth pour se porter garant d’une facilité de crédit de 800 000 £. Mme Dodds s’est dite préoccupée par le fait qu’aucun des arrangements allégués n’ait été correctement déclaré.

Elle a déclaré: «Les affaires financières de cet ancien Premier ministre en disgrâce ne cessent de s’obscurcir, entraînant le Parti conservateur plus profondément dans un autre bourbier de sordides.

“Des questions sérieuses doivent être posées à Johnson : pourquoi cet argent n’a-t-il jamais été déclaré, et qu’a-t-il exactement promis à ces amis très généreux en échange de prêts aussi somptueux ?”

La sœur de M. Johnson a suggéré que le secrétaire du cabinet Simon Case semblait être au cœur de l’arrangement du premier ministre de l’époque d’une facilité de crédit de 800 000 £.

Rachel Johnson a nié toute connaissance des affaires financières de son frère, déclarant à la BBC: “Je vous suggère de demander à Simon Case, qui semble être la cheville ouvrière de ces deux histoires, de venir dire ce qui s’est passé.”

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “La BBC ne joue aucun rôle dans le recrutement du président et toute question relève du gouvernement.”