Le président de la BBC nie avoir aidé à obtenir un prêt pour Boris Johnson

Richard Sharp (à gauche) et Boris Johnson (à droite).

Le président de la BBC, Richard Sharp, a pris ses distances avec l’obtention d’un prêt pour Boris Johnson en 2020.

Sharp a déclaré qu’il n’était pas impliqué dans l’octroi du prêt ou dans l’organisation de la garantie.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que Sharp avait été nommé président de la BBC dans le cadre d’un processus indépendant.

Le président de la BBC, Richard Sharp, a déclaré que son rôle dans l’obtention d’un prêt pour l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson n’allait pas plus loin que de présenter un vieil ami qui souhaitait aider un fonctionnaire du gouvernement à la fin de 2020.

Sharp, un ancien banquier de Goldman Sachs, a toutefois déclaré que le comité des nominations du diffuseur vérifierait que toutes les directives appropriées avaient été suivies au sein de la BBC depuis son arrivée.

Les deux hommes ont été confrontés à des questions après que le Sunday Times a rapporté que Sharp avait aidé à obtenir un prêt qui a permis à Johnson de retirer jusqu’à 800 000 livres avant que le Premier ministre de l’époque ne recommande Sharp pour le poste au sein du plus grand radiodiffuseur public britannique.

Il avait postulé pour présider la BBC au moment de l’introduction et s’est vu offrir le poste en janvier 2021.

Un porte-parole de la BBC a déclaré: “La BBC ne joue aucun rôle dans le recrutement du président et toute question relève du gouvernement.”

Sharp a déclaré dans une lettre au personnel de la BBC qu’il ne voulait pas que la question détourne l’attention des défis auxquels le diffuseur est confronté.

Il a dit dans la lettre :

Je n’ai pas participé à l’octroi d’un prêt, ni à la mise en place d’une garantie, et je n’ai pas organisé de financement.

“Ce que j’ai fait, c’est chercher à présenter (un vieil ami) Sam Blyth au fonctionnaire compétent du gouvernement.”

Il a dit qu’il s’était mis d’accord avec des représentants du gouvernement pour éviter tout conflit, il n’aurait plus rien à voir avec l’affaire. Blyth est également le cousin éloigné de Johnson.

Sharp a déclaré qu’il n’avait aucune implication dans aucun processus ultérieur et qu’il n’en savait pas plus que ce qui avait été rapporté dans les médias au sujet d’un prêt ou d’une garantie rapportée.

Le Sunday Times a déclaré que le prêt avait été finalisé en février 2021, le rôle de Blyth en tant que garant étant déclaré en interne le mois suivant.

Le Premier ministre Rishi Sunak a déclaré lundi que le processus de nomination était rigoureux et indépendant. “C’est transparent et publié en ligne et la nomination de M. Sharp est passée par ce processus complet”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Johnson a déclaré lundi à Sky News que la controverse était “un non-sens absolu”.

“Laissez-moi juste vous dire que Richard Sharp est un homme bon et sage, mais il ne sait absolument rien de mes finances personnelles”, a-t-il déclaré.

Sharp a déclaré que le gouvernement avait confirmé qu’il avait été nommé au mérite et que le processus de recrutement avait été suivi de manière appropriée.

Il a déclaré que le comité des nominations publierait les conclusions de son examen dans un souci de transparence.