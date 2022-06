Le président de la BAI salue la décision de la BWF de mettre à niveau l’India Open vers le tournoi Super 750

Le président de la Badminton Association of India (BAI), Himanta Biswa Sarma, a salué dimanche la décision de la Fédération mondiale de badminton (BWF) de promouvoir le tournoi de badminton India Open en un événement BWF Super 750 et de conserver Syed Modi International dans son calendrier World Tour.

BWF a annoncé samedi sa décision de transformer l’Open d’Inde en un événement BWF Super 750 à partir de son statut Super 500 existant. Le changement entrera en vigueur à partir de la saison 2023.

L’élévation du statut de l’Open d’Inde s’est concrétisée après que l’instance dirigeante mondiale du badminton a décidé d’étendre le BWF World Tour de 2023 à 2026. Cette décision verra le nombre d’événements sur le circuit passer à 31, y compris les finales de fin de saison du BWF World Tour, sur les 27 existants.

« Je tiens à remercier @bwfmedia pour avoir promu le prestigieux #IndiaOpen en tant que tournoi Super750 et conservé le Super300 #SayedModi. L’Inde a pour mission de devenir une centrale électrique du badminton », a déclaré Sarma dans un tweet.

Le mois dernier, l’Inde a remporté son premier titre de la Coupe Thomas après avoir battu l’Indonésie 14 fois championne 3-0 en finale à Bangkok et le président de la BAI estime que la victoire dans le prestigieux tournoi donne au pays l’occasion de faire passer le badminton au niveau supérieur.

« S’appuyant sur la victoire de la Coupe Thomas, ce sera l’occasion de faire passer le jeu au niveau supérieur », a-t-il ajouté.

Le statut élevé de l’Open d’Inde sera un grand coup de pouce pour le badminton en Inde, car la mise à niveau signifie une augmentation des prix en argent ainsi que des points de classement mondial BWF offerts par le tournoi, ce qui en fait un tournoi beaucoup plus lucratif pour les meilleurs joueurs du monde entier.

Plus tôt ce mois-ci, la BWF avait également donné le feu vert à deux tournois Challenger internationaux de niveau inférieur à Nagpur et Raipur en Inde, qui se tiendront en septembre.

Après la décision de la BWF d’étendre sa tournée mondiale de 2023 à 2026, le nombre d’événements sur la tournée passera à 31, y compris les finales de fin de saison du BWF World Tour, contre 27 déjà existantes. Le nombre de Super 1000, Super 750 et Super 500 tournois ont également augmenté en conséquence.

L’Open de Malaisie a été amélioré pour rejoindre l’Open d’Angleterre, l’Open de Chine et l’Open d’Indonésie en tant qu’événements Super 1000 de premier plan du BWF World Tour. D’autre part, l’Open d’Inde et l’Open de Singapour ont été mis à niveau au statut de Super 750 aux côtés des événements existants en Chine, au Danemark, en France et au Japon.

Le niveau Super 500 verra l’ajout de quatre nouveaux tournois en Australie, au Canada, en Finlande et au Japon. Les événements existants à Hong Kong, en Chine, en Indonésie, en Corée, en Malaisie et en Thaïlande conserveront leur statut. Deux tournois Super 100 existants, le HYLO Open et le Orleans Masters, ont également été élevés au niveau BWF World Tour Super 300.

