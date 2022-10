Le président de JPMorgan, Daniel Pinto, a déclaré qu’une récession est probable et que les marchés pourraient encore baisser à mesure que la Fed relève les taux

Daniel Pinto, co-président et directeur de l’exploitation de JPMorgan Chase & Co., prend la parole lors de la réunion annuelle des membres de l’Institute of International Finance (IIF) à Washington, DC, le 18 octobre 2019. Al Drago | Bloomberg | Getty Images

JPMorgan Chase Président Daniel Pinto a de vifs souvenirs de ce qu’est la vie lorsqu’un pays perd le contrôle de l’inflation. En tant qu’enfant grandissant en Argentine, Pinto, 59 ans, a déclaré que l’inflation était souvent si élevée que les prix de la nourriture et d’autres biens montaient en flèche sur une base horaire. Les travailleurs pourraient perdre 20% de leur salaire s’ils ne se précipitaient pas pour convertir leur salaire en dollars américains, a-t-il déclaré. “Les supermarchés avaient ces armées de personnes utilisant des machines pour réétiqueter les produits, parfois 10 à 15 fois par jour”, a déclaré Pinto. “A la fin de la journée, ils ont dû enlever toutes les étiquettes et recommencer le lendemain.” Les expériences de Pinto, un vétéran de Wall Street qui dirige le la plus grande banque d’investissement du monde par chiffre d’affaires, éclaire son point de vue à un moment clé pour les marchés et l’économie. Après avoir débloqué des billions de dollars pour soutenir les ménages et les entreprises en 2020, la Réserve fédérale est aux prises avec une inflation à son plus haut niveau en quatre décennies en augmentant les taux et en retirant ses programmes d’achat de dettes. Les mouvements ont cratéré les actions et les obligations cette année et se sont répercutés dans le monde entier alors qu’un dollar en hausse complique les propres batailles des autres nations contre l’inflation. Vivre avec une inflation généralisée était “très, très stressant” et est particulièrement difficile pour les familles à faible revenu, a déclaré Pinto dans une récente interview depuis le siège de JPMorgan à New York. Les augmentations de prix ont dépassé en moyenne 300% par an en Argentine de 1975 à 1991.

Fed agressive

Alors qu’il y a un chœur croissant de voix qui disent que la Réserve fédérale devrait ralentir ou arrêter ses hausses de taux au milieu de certains signes de modération des prix, Pinto n’est pas dans ce camp. “C’est pourquoi quand les gens disent, ‘la Fed est trop belliciste’, je ne suis pas d’accord”, a déclaré Pinto, qui est devenu l’unique président et chef de l’exploitation de JPMorgan plus tôt cette année, consolidant son statut de PDG. Le meilleur lieutenant de Jamie Dimon et son successeur potentiel. “Je pense qu’il est très important de remettre l’inflation dans une boîte”, a-t-il déclaré. “Si cela provoque une récession légèrement plus profonde pendant un certain temps, c’est le prix que nous devons payer.” La Fed ne peut pas permettre à l’inflation de s’enraciner dans l’économie, selon l’exécutif. Un retour prématuré à une politique monétaire plus souple risque de répéter les erreurs des années 70 et 80, a-t-il déclaré. C’est pourquoi il pense qu’il est plus probable que la Fed pèche par excès d’agressivité sur les taux. Le taux des Fed funds culminera probablement autour de 5% ; cela, avec une augmentation du chômage, freinera probablement l’inflation, a déclaré Pinto. Le taux se situe actuellement dans une fourchette de 3 % à 3,25 %.

Les marchés n’ont pas touché le fond

Comme un chaîne d’autres dirigeants ont déclaré récemment, y compris Dimon et Goldman Sachs PDG David Solomon, les États-Unis sont confrontés à une récession en raison de la situation difficile de la Fed, a déclaré Pinto. La seule question est de savoir quelle sera la gravité du ralentissement. Cela, bien sûr, se reflète dans les marchés que Pinto surveille quotidiennement. “Nous avons affaire à un marché qui évalue la probabilité d’une récession et sa profondeur”, a déclaré Pinto. La situation économique de cette année ne ressemble à aucune autre dans l’histoire récente; Outre les hausses fulgurantes des prix des biens et des services, les bénéfices des entreprises ont été relativement résistants, ce qui a déconcerté les investisseurs à la recherche de signes de ralentissement. Mais les estimations des bénéfices n’ont pas suffisamment baissé pour refléter ce qui s’en vient, selon Pinto, et cela pourrait signifier que le marché perd une autre jambe. La S&P 500 a chuté de 21% cette année à partir de vendredi. “Je ne pense pas que nous ayons encore vu le creux du marché”, a déclaré Pinto. “Quand vous pensez aux bénéfices des entreprises pour l’année prochaine, les attentes sont peut-être encore trop élevées ; les multiples de certains marchés boursiers, dont le S&P, sont probablement un peu élevés.“

‘Gros cygne noir’

Pourtant, malgré une volatilité plus élevée qu’il s’attend à conserver, Pinto a déclaré que les marchés fonctionnaient “mieux que ce à quoi je m’attendais”. À l’exception notable de l’effondrement des gilts britanniques qui a conduit à la démission du Premier ministre de ce pays la semaine dernière, les marchés ont été ordonnés, a-t-il déclaré. Cela pourrait changer si la guerre en Ukraine prend une nouvelle tournure périlleuse, ou si les tensions avec la Chine à propos de Taïwan se répandent sur la scène mondiale, bouleversant les progrès des chaînes d’approvisionnement, entre autres pièges potentiels. Les marchés sont devenus plus fragiles à certains égards parce que les réformes post-crise de 2008 ont forcé les banques à détenir davantage de capitaux liés au trading, ce qui rend les marchés plus susceptibles de se bloquer pendant les périodes de grande volatilité. “La géopolitique est le grand cygne noir à l’horizon qui, espérons-le, ne se jouera pas”, a déclaré Pinto. Même après que les banques centrales auront maîtrisé l’inflation, il est probable que les taux d’intérêt seront plus élevés à l’avenir qu’ils ne l’étaient au cours de la dernière décennie et demie, a-t-il déclaré. Des taux faibles ou même négatifs dans le monde ont été la caractéristique déterminante de l’ère précédente. Ce régime de taux bas a pénalisé les épargnants et profité aux emprunteurs et aux entreprises plus risquées qui pourraient continuer à exploiter les marchés de la dette. Cela a également conduit à une vague d’investissements dans des entreprises privées, y compris les entreprises fintech prenant JPMorgan et ses pairs, et a gonflé le stock d’entreprises technologiques alors que les investisseurs payaient pour la croissance. “Les taux réels devraient être plus élevés au cours des 20 prochaines années qu’ils ne l’ont été au cours des 20 dernières années”, a déclaré Pinto. “Rien de fou, mais plus élevé, et cela affecte beaucoup de choses comme les valorisations des entreprises en croissance.”

Crypto : “un peu hors de propos”