Le président de House Intel annonce une « grave menace à la sécurité nationale », selon des sources, elle est liée à la Russie

CNN

—



Le président du Comité du renseignement de la Chambre des représentants, Mike Turner, a mis les renseignements sur une « menace grave à la sécurité nationale » à la disposition de tous les membres du Congrès pour examen. Deux sources proches du dossier et un responsable américain ont déclaré à CNN que la menace était liée à la Russie.

Plusieurs sources familières avec les renseignements ont qualifié ces renseignements de « très sensibles ».

Plus tôt mercredi, Turner a envoyé à ses collègues du Congrès une lettre disant que la question urgente concernait « une capacité militaire étrangère déstabilisatrice ».

L’une des sources qui a consulté les renseignements a confirmé qu’« il s’agit en fait d’une » capacité russe « très préoccupante et déstabilisante » dont nous avons récemment été informés.

Turner a déclaré dans la lettre de ses chers collègues que la commission du renseignement de la Chambre avait voté le 13 février pour rendre certaines informations accessibles aux législateurs et a déclaré que les membres avaient le temps de les consulter entre mercredi et vendredi.

Turner fait également appel Le président Joe Biden de déclassifier « toutes les informations relatives à cette menace ».

Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré qu’il avait personnellement contacté pour organiser une réunion avec les principaux législateurs des comités de sécurité nationale avant que Turner ne prévienne publiquement de ce qu’il a appelé la « grave menace à la sécurité nationale ».

“J’ai contacté plus tôt cette semaine le Gang des Huit pour me proposer un briefing personnel avec le Gang des Huit et, en fait, nous avons programmé un briefing pour les membres de la Chambre du Gang des Huit demain”, a déclaré Sullivan. de la Maison Blanche. «C’est prévu dans les livres. Je suis donc un peu surpris que le membre du Congrès Turner se soit prononcé publiquement aujourd’hui avant une réunion prévue pour que j’aille m’asseoir avec lui aux côtés de nos professionnels du renseignement et de la défense demain.

Sullivan a déclaré qu’il restait concentré sur sa rencontre avec Turner jeudi pour la réunion.

Il a refusé de donner plus de détails sur la nature de la menace.

“Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit de plus depuis ce podium pour le moment”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que l’administration Biden « est allée plus loin et de manière plus créative et plus stratégique, en traitant la déclassification des renseignements dans l’intérêt national des États-Unis que n’importe quelle administration dans l’histoire ».

“Donc, vous ne rencontrerez certainement pas de réticence à le faire alors que c’est dans l’intérêt de notre sécurité nationale de le faire”, a-t-il déclaré.

Cette histoire est en rupture et sera mise à jour.