Le président de House Intel annonce une « grave menace à la sécurité nationale », des sources affirment qu’elle est liée à la Russie

Washington

CNN

—



Le président de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Mike Turner, a mis à la disposition de tous les membres du Congrès des informations concernant une « menace grave à la sécurité nationale », a annoncé mercredi la commission.

Alors que Turner et la Maison Blanche sont restés vagues sur les implications de la menace, deux sources et un responsable américain ont déclaré à CNN que la menace était liée à la Russie. Plusieurs sources proches du renseignement l’ont qualifié de « très sensible ».

L’une des sources qui a consulté les renseignements a confirmé qu’« il s’agit en fait d’une » capacité russe « très préoccupante et déstabilisante » dont nous avons récemment été informés.

Mais alors qu’un vague déclaration publiée sur X par le comité du renseignement de la Chambre des représentants, ainsi que le manque d’informations complémentaires immédiates, ont soulevé des inquiétudes initiales, d’autres hauts dirigeants du Congrès ont cherché à apaiser l’anxiété du public. Le président de la Chambre, Mike Johnson, a déclaré mercredi après-midi qu’il n’y avait aucune raison de s’alarmer.

“Nous voulons simplement assurer que tout le monde a une main ferme au volant”, a déclaré Johnson. “Nous y travaillons et il n’y a pas lieu de s’alarmer.”

Le représentant Jim Himes, le plus haut démocrate du comité de la Chambre, a déclaré que les renseignements ne sont pas « une cause de panique ».

“Quant à savoir si davantage de choses peuvent être déclassifiées sur cette question, c’est une discussion intéressante mais ce n’est pas une discussion à avoir en public”, a déclaré Himes dans un communiqué.

Les homologues du Sénat du comité, quant à eux, ont déclaré qu’ils « suivaient rigoureusement cette question depuis le début ».

“En attendant, nous devons être prudents quant à la divulgation potentielle de sources et de méthodes qui pourraient être essentielles à la préservation d’une gamme d’options pour l’action américaine”, ont déclaré dans un communiqué le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, et le vice-président, Marco Rubio.

La Maison Blanche a également fait part d’une certaine frustration à l’égard de Turner qui a rendu public ses avertissements avant une réunion prévue entre les responsables de la sécurité nationale et les principaux législateurs jeudi. Le conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a déclaré mercredi lors d’un point de presse qu’il était “un peu surpris que Turner se soit manifesté publiquement aujourd’hui”, anticipant le calendrier de la réunion de jeudi.

“J’ai contacté Turner”, a déclaré Sullivan. « Turner est sorti publiquement. Je vais aller voir Turner demain. C’est là que je veux laisser les choses pour aujourd’hui.

Sullivan a refusé de donner plus de détails sur la nature de la menace. “Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit de plus depuis ce podium pour le moment”, a-t-il déclaré.

Même si l’avertissement de mercredi était vague, les États-Unis s’inquiètent depuis longtemps des capacités militaires russes et de l’influence déstabilisatrice du pays en Europe et dans le monde alors que la guerre en Ukraine se poursuit, les perspectives d’une aide américaine supplémentaire à Kiev étant fragiles.

Plus tôt mercredi, Turner a envoyé à ses collègues du Congrès une lettre disant que la question urgente concernait « une capacité militaire étrangère déstabilisatrice ».

Turner a déclaré dans la lettre adressée à ses collègues du Congrès que la commission du renseignement de la Chambre des représentants avait voté le 13 février pour rendre certaines informations accessibles aux législateurs et a déclaré que les membres avaient le temps de les consulter entre mercredi et vendredi.

Turner appelle également le président Joe Biden à déclassifier « toutes les informations relatives à cette menace ».

Sullivan a souligné que l’administration Biden « est allée plus loin et de manière plus créative et plus stratégique, en traitant la déclassification des renseignements dans l’intérêt national des États-Unis que n’importe quelle autre administration dans l’histoire ».

“Donc, vous ne rencontrerez certainement pas de réticence à le faire alors que cela est dans l’intérêt de notre sécurité nationale”, a-t-il déclaré.

Morgan Rimmer de CNN a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.