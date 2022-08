Le président de Holiday Hills Village, Louis French, est décédé à 64 ans – Shaw Local

Le président de Holiday Hills Village, Louis French, est décédé, ont confirmé mardi sa famille et le bureau du coroner du comté de Lake.

French, 64 ans, est décédé dimanche à l’hôpital Advocate Good Shepherd de Barrington, selon le coroner.

L’ancien président de Holiday Hills Village, Louis French, sur cette photo non datée. (Avec l’aimable autorisation de Shannan Bybee) (Shannan Bybee)

Son fils, également nommé Louis French, 41 ans, a déclaré que son père «avait un bon cœur et était unique en son genre. Tout ce qu’il entreprenait d’accomplir, il l’a fait et l’a fait à 110 %. Il était déterminé, attentionné et motivé.

Louis French et ses trois sœurs ont déclaré que la mort de leur père était choquante.

“Il avait récemment subi des traitements pour un cancer du poumon, mais nous avons reçu la confirmation qu’il était en rémission avant son décès”, a déclaré Louis French.

Les responsables du village ont convoqué une réunion spéciale du conseil d’administration à 19 heures mercredi à la salle des fêtes, 1304 Sunset Drive, pour discuter de la nomination d’un président de village par intérim. Le conseil discutera également de l’éventuelle vacance d’un poste d’administrateur de village, selon l’ordre du jour.

French, un pompier et ambulancier à la retraite qui travaillait pour le canton de Nunda et Fox Lake, en était à son deuxième mandat en tant que président du village. Il a été administrateur du conseil d’administration avant d’être élu président du village pour la première fois en 2017.

Tony Colatorti d’Algonquin a travaillé comme chef de la police de Holiday Hills de 2014 à 2017 lorsque French a été nommé administrateur de la sécurité publique.

“Lou était un homme gentil qui avait un grand cœur”, a déclaré Colatorti. « J’ai aimé travailler pour lui. En 2017, il a remporté l’élection pour devenir le prochain président du village. On m’a également proposé le poste de policier de Prairie Grove, alors j’ai décidé de partir. Lou m’a toujours dit que si jamais je voulais revenir, il m’embaucherait. Lou va vraiment nous manquer.

Il était père de trois filles et d’un fils. Mardi, aucune information n’était disponible pour les arrangements funéraires.