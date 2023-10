Le président de Harvard répond aux groupes d’étudiants accusant Israël des attaques du Hamas

La présidente de Harvard, Claudine Gay, a répondu mardi aux groupes d’étudiants qui accusaient Israël d’être responsable des attaques terroristes meurtrières menées par le Hamas au cours du week-end.

Plus de 30 organisations étudiantes de Harvard ont publié un communiqué ouvert lettre Dimanche, en soutien à la Palestine, qualifiant Israël de « régime d’apartheid » et accusant « l’occupation coloniale israélienne » d’être à l’origine des attaques terroristes brutales du Hamas qui ont tué plus de 900 Israéliens, y compris des femmes et des enfants non armés, selon une publication sur Instagram. Gay a publié mardi une déclaration affirmant que les groupes d’étudiants ne parlent pas au nom de Harvard et affirmant également qu’ils ont le « droit de parler ». selon à un communiqué de presse. (EN RELATION : Les Démocrates craignent que leur groupe se retourne bientôt contre Israël : RAPPORT)

« Alors que les événements de ces derniers jours continuent de se répercuter, il ne fait aucun doute que je condamne les atrocités terroristes perpétrées par le Hamas. Une telle inhumanité est odieuse, quelles que soient les opinions individuelles sur les origines des conflits de longue date dans la région », a déclaré Gay dans le communiqué de presse.

« Permettez-moi également de déclarer, sur ce sujet comme sur d’autres, que même si nos étudiants ont le droit de parler pour eux-mêmes, aucun groupe d’étudiants – pas même 30 groupes d’étudiants – ne parle au nom de l’Université Harvard ou de ses dirigeants », a poursuivi Gay.

Les groupes terroristes du Hamas ont envahi Israël samedi, lançant plus de 5 000 roquettes sur le pays et prenant des dizaines d’Israéliens en otages, selon aux Forces de défense israéliennes. Lors d’un festival de musique près de la frontière avec Gaza, des terroristes du Hamas sont entrés en parapente et ont tué des centaines de civils, selon à l’Associated Press.

Plusieurs groupes d’étudiants pro-palestiniens dans d’autres universités et collèges d’élite, comme Université de Colombie, Université de Yale et Université George Washington, ont publié des déclarations soutenant la Palestine à la suite de l’attaque terroriste brutale contre Israël.

Bill Ackman, gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, a écrit sur Twitter que les étudiants qui ont signé la lettre de Harvard devraient voir leur nom publié, afin que les entreprises sachent qu’il ne faut pas les embaucher.

« Si, en fait, leurs membres soutiennent la lettre qu’ils ont publiée, les noms des signataires devraient être rendus publics afin que leurs opinions soient connues publiquement », a tweeté Ackman.

Harvard n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

