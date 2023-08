Le président de Guyane exige des réparations pour esclavage alors que les descendants d’un propriétaire de plantation préparent des excuses officielles

Le président guyanais, Irfaan Ali, s’en est pris jeudi aux descendants des marchands d’esclaves européens, affirmant que ceux qui ont profité de la cruelle traite transatlantique des esclaves devraient proposer de payer des réparations aux générations d’aujourd’hui.

Le dirigeant du pays sud-américain a également proposé que les personnes impliquées dans la traite négrière soient inculpées à titre posthume pour crimes contre l’humanité.

Ali s’est exprimé à la veille des excuses officielles prévues vendredi en Guyane par les descendants du propriétaire écossais d’une plantation de sucre et de café du XIXe siècle, John Gladstone, affirmant que les excuses devraient également inclure les questions d’indemnisation et de justice réparatrice.

Le président a déclaré que s’il saluait les projets de la famille visant à reconnaître ce qu’il appelle les péchés du passé, cela implique également « une reconnaissance de la nature cruelle de l’esclavage et de l’engagement des Africains en Guyane et un acte de contrition qui ouvre la voie à la justice ». » La famille Gladstone a admis qu’elle avait bénéficié de l’esclavage et de l’engagement africain sur le Demerara et d’autres plantations appartenant à son patriarche, John Gladstone. «

Gladstone était le père du Premier ministre britannique du XIXe siècle, William Ewart Gladstone, et a reçu plus de 100 000 livres en compensation pour des centaines d’esclaves.

La famille Gladstone n’a pas pu être contactée dans l’immédiat pour commenter.

Six membres de la famille devraient arriver dans la nation anglophone plus tard jeudi pour participer vendredi à une brève cérémonie à l’Université de Guyane, où ils présenteront officiellement leurs excuses pour le rôle joué par John Gladstone dans ce qui était alors la Guyane britannique.

L’ancienne journaliste de la BBC Laura Trevelyan voyagerait avec eux, dont la famille s’est excusée plus tôt cette année auprès des descendants d’esclaves de Grenade parce que ses ancêtres possédaient des centaines d’esclaves dans cette île des Caraïbes orientales.

Gladstone, propriétaire d’une plantation absente, qui possédait plus de 2 500 esclaves en Guyane et en Jamaïque, n’a jamais mis les pieds en Guyane ni dans les îles antillaises voisines, mais était aux commandes lorsque la célèbre rébellion des esclaves de 1823 a éclaté dans sa plantation de Success Village, sur la côte est de la Guyane. , à environ sept miles de la capitale Georgetown.

Les documents historiques montrent que des centaines d’esclaves révoltés ont été tués et leurs têtes coupées et alignées sur des poteaux jusqu’à la capitale pour rappeler à d’autres nourrissant des ambitions similaires alors que les colonisateurs étouffaient la rébellion de deux jours.

Plaidant en faveur de réparations, Ali a souligné que les demandes de réparations formulées par les membres d’un bloc commercial des Caraïbes se sont intensifiées. Il a soutenu que « les réparations (sont) un engagement à réparer les torts historiques. La traite transatlantique des esclaves et l’esclavage des Africains étaient un affront à l’humanité elle-même. L’horreur de ce crime contre l’humanité exige que nous cherchions à réparer ces torts ».

Les pays de la Caricom, dont la Guyane, ont déjà engagé un cabinet d’avocats britannique pour examiner leur dossier en vue d’obtenir une compensation financière de la part de la Grande-Bretagne et d’autres pays européens. Le bloc commercial a déclaré avoir été informé que ses arguments étaient solides et devaient être poursuivis.

« Les descendants de John Gladstone doivent maintenant également présenter leur plan d’action en ligne avec le plan de la Caricom… pour une justice réparatrice pour l’esclavage et l’engagement », a déclaré Ali.

Le plan comprend des excuses officielles et un investissement de milliards de dollars dans l’éducation, la santé, les infrastructures et la revitalisation culturelle pour garantir que « les générations futures ne soient pas libérées des chaînes de l’histoire ».

Une poignée de pays ont présenté leurs excuses pour leur rôle dans l’esclavage, dont les Pays-Bas.