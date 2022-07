Le président de Fenerbahçe refuse de s’excuser auprès de l’Ukraine pour les chants de Poutine

Les fans du club turc ont acclamé le nom du président russe lors d’un match contre le Dynamo Kiev

Le club de football turc Fenerbahce ne présentera pas d’excuses à l’Ukraine pour un incident faisant l’objet d’une enquête par l’UEFA, l’instance dirigeante du football européen, a confirmé le président du club.

Fenerbahce a été éliminé de la qualification pour la Ligue des champions en milieu de semaine lorsqu’il a perdu 2-1 contre le Dynamo Kiev à domicile.

Lorsque Vitaly Buyalsky a marqué le premier but des visiteurs, une célébration jugée provocante par les supporters de Fenerbahçe les a amenés à scander le nom du président russe Vladimir Poutine.

Bien qu’elle n’ait pas mentionné spécifiquement les chants, l’UEFA a lancé une enquête sur le “comportement présumé” à laquelle Fenerbahçe a répondu par sa propre déclaration condamnant les chants mais exigeant que le sport soit tenu à l’écart de la politique.

Samedi, lors d’une réunion du Haut Conseil, le président de Fenerbahce, Ali Koc, s’est adressé à la ligne et a commencé par dire : “Nous ne présenterons pas d’excuses à l’Ukraine.”

“Après les déclarations du porte-parole et ambassadeur du ministère ukrainien des Affaires étrangères, il devrait nous présenter ses excuses”, a-t-il ajouté. Koc a insisté, le porte-parole ayant tweeté : “Nos forces armées ont battu Poutine 2-1 sur le sol turc. Nous recommandons aux supporters turcs d’être du côté des vainqueurs.”

Vladimir Poutine, la-la-la-la-la-la”, ont scandé les supporters du club de football turc Fenerbahce lors du match de qualification de la Ligue des champions contre le Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/V1o7U7yeB7 – Spriteer (@spriteer_774400) 27 juillet 2022

“Nous parlons d’un événement de 20 secondes. C’est arrivé après le premier but, le deuxième but et ne s’est pas produit à la fin du match. C’était une acclamation inconvenante,” a avoué Koc.

“Pourquoi cette réaction? Avant même que le match ne commence, un gardien de but qui jouait au football en Turquie a fait le symbole de son ancien club et [provoked] les tribunes. Il y a une incitation claire.”

Koc voulait qu’il soit clair qu’il avait trouvé le chant “inapproprié, même dans un moment de colère” et, tout en condamnant l’opération militaire russe en Ukraine, il a également condamné ces deux-là qui traitent les supporters du club avec “discours injuste”.

Lors de l’enquête disciplinaire de l’UEFA, Koc a admis qu’il ne savait pas ce qui en résulterait.

“Nous avons préparé une très bonne défense” il expliqua. “Tout ce qui s’est passé est enregistré et corrigé. C’est évident pourquoi.”

“[Just] 20 secondes, [but] prendre cela et le facturer à Fenerbahce et à la Turquie est absolument inacceptable. L’UEFA ne devrait pas appliquer deux poids deux mesures. Le sport et la politique ne doivent pas être liés. Le sport a été utilisé pour la paix à travers l’histoire. Le sport est au-dessus de la politique et est utilisé pour la paix”, a-t-il insisté, avant de se demander si l’UEFA dicterait ce que les fans applaudiraient dans les tribunes.

Koc a également rappelé aux personnes présentes que l’UEFA n’avait pas autorisé l’équipe nationale turque à porter un brassard noir après l’embuscade de Sirnak en octobre 2007, mais avait laissé l’Italie le faire pour pleurer les soldats qui ont perdu la vie en Afghanistan.

Lire la suite Un politicien prédit les conséquences pour les fans turcs des chants de Poutine

« Qui décide quoi et comment ? Quel est le critère ? Il a demandé. “[Paolo] Dybala a couru vers Merih Demiral et a donné un salut militaire et aucune punition n’a été donnée. Des milliers de personnes ont été tuées à Srebrenica [massacre], alors ont-ils pratiqué quelque chose au nom du sport ? C’est aussi ce que je demande” il a fini.

Alors que Fenerbahçe attend de voir quelle sera sa punition, il devrait affronter l’équipe tchèque Slovacko lors d’un match aller de qualification au troisième tour de la Ligue Europa qui se déroulera également jeudi dans son stade d’Ulker.

Selon le député de la Douma d’État russe Dmitry Svishchev, cependant, en clin d’œil aux interdictions qui ont été imposées aux équipes, clubs et athlètes russes dans le monde entier, Fenerbahce devrait “ressentez ce qu’est la russophobie” lorsque l’UEFA rend sa décision.