Le président de CNN, Jeff Zucker, restera chez WarnerMedia au moins jusqu’à la conclusion de l’accord Discovery

Le président de CNN Worldwide, Jeff Zucker, prend la parole avant la projection du nouveau film CNN de la Première Dame Michelle Obama, We Will Rise : Michelle Obamas Mission to Educate Girls Around the World le 11 octobre 2016.

Jeff Zucker ne quittera finalement pas WarnerMedia à la fin de l’année.

Le président de WarnerMedia News and Sports prévoit de rester dans l’entreprise au moins jusqu’à la clôture de la fusion de la division médias d’AT&T avec Discovery, en supposant qu’elle obtienne l’approbation réglementaire, selon des personnes proches du dossier. Zucker avait précédemment déclaré qu’il prévoyait de partir à la fin de cette année à l’expiration de son contrat de travail et réitéré il n’avait pas changé d’avis en mai, après l’annonce de l’accord Discovery.

Zucker n’a encore rien dit officiellement et n’a pas eu de discussions sur un nouveau rôle avec le directeur général de Discovery, David Zaslav, qui prendra la direction de la nouvelle société, Warner Bros. Discovery, ont déclaré les personnes, qui ont demandé à ne pas être nommé parce que les pourparlers sont privés. Zucker ne peut pas légalement discuter des détails d’un poste dans une Warner Bros. Discovery combinée en raison des réglementations dites de « saut d’arme à feu » qui n’autorisent pas les discussions d’intégration avant la réalisation d’une fusion.

Un porte-parole de WarnerMedia a refusé de commenter.

Zucker dirige CNN depuis 2013 et est l’un des rares dirigeants à rester chez WarnerMedia après l’acquisition de Time Warner par AT&T en 2018. Il a continué à diriger le réseau d’information par câble même après sa promotion en 2019 qui l’a chargé de superviser les sports de WarnerMedia.

Zucker a la réputation d’être un communicateur étroit avec les employés de CNN et est largement respecté par les meilleurs talents du réseau. Il a amélioré les cotes d’écoute de CNN en se concentrant sur les mensonges et le comportement erratique du président Donald Trump tout au long de sa présidence. Zucker a également élargi la programmation du réseau d’information aux heures de grande écoute avec des émissions telles que « Anthony Bourdain Parts Unknown » et « Stanley Tucci: Searching for Italy ». Le mois dernier, Zucker et le chef numérique Andrew Morse a été le fer de lance de l’annonce de CNN qu’il lancera un nouveau service de streaming, CNN+, en 2022.

Zucker a également attiré l’attention sur son relation avec Trump, résultant de la promotion par l’exécutif de Trump en tant que star de télé-réalité sur « The Apprentice » de NBC et sa décision de ne pas punir le présentateur Chris Cuomo pour avoir participé à des appels stratégiques concernant des allégations d’inconduite sexuelle portées contre son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo. Le procureur général de New York, Letitia James, a déclaré que le gouverneur Cuomo avait harcelé sexuellement au moins 11 femmes, puis avait exercé des représailles contre un ancien employé qui s’était plaint publiquement de sa conduite. dans un rapport publié cette semaine. Andrew Cuomo a nié les allégations mardi.

Zucker pourrait obtenir un rôle de leadership important sous Zaslav, qui connaît Zucker depuis près de 30 ans. Les deux hommes travaillaient chez NBC au début des années 1990 et ont maintenu une amitié étroite.

Divulgation: NBCUniversal est la société mère de CNBC.

REGARDER : David Zaslav, PDG de Discovery chez Sun Valley : nous n’avons pas encore fini de conclure des accords