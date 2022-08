Le président de CNBC, Mark Hoffman, démissionnera en septembre

Mark Hoffman, président de CNBC depuis 2005 et président depuis 2015, a annoncé mardi qu’il démissionnerait le 12 septembre.

Hoffman quitte son propre accord. NBCUniversal a embauché Cesar Conde pour superviser NBC News, MSNBC et CNBC en mai 2020 afin d’apporter un leadership plus centralisé au groupe.

KC Sullivan reviendra pour remplacer Hoffman en tant que nouveau président de CNBC. Sullivan a passé les deux dernières années en tant que président et directeur général de la publicité et des partenariats mondiaux de NBCUniversal, basé à Londres. Avant cela, il était président et directeur général de CNBC International et directeur financier de CNBC.

Sullivan retournera aux États-Unis pour son nouveau rôle. Hoffman restera en tant que consultant pendant la transition, a écrit Conde dans une note aux employés de NBCUniversal.

“Mark a supervisé la croissance continue et régulière de CNBC en tant que première marque mondiale d’informations sur les affaires et l’argent”, a déclaré Conde. “Aucune organisation de presse économique ne se rapproche de la portée et de l’influence de CNBC, un véritable témoignage du leadership de Mark.”

CNBC est l’un des actifs les plus rentables de NBCUniversal, même si des millions d’Américains abandonnent chaque année les abonnements à la télévision par câble linéaire. Hoffman, 65 ans, a augmenté la rentabilité de CNBC au cours de 16 de ses 17 années à la tête de l’entreprise. CNBC devrait à nouveau augmenter sa rentabilité en 2022, selon une personne proche du dossier.

“Nous sommes dans le domaine des affaires, il est donc important de noter que nous n’avons jamais été aussi rentables, établissant record après record de performances financières, année après année, alors que nous manœuvrions à travers les cycles économiques, les événements exogènes et le changement séculaire historique qui a accompagné le l’ère de l’information”, a déclaré Hoffman dans une note aux employés de CNBC.