Le président de Canada Soccer prédit que les négociations sur le travail déboucheront sur un accord « épique et historique »

Le président de Canada Soccer, Nick Bontis, prédit que les négociations syndicales en cours avec les équipes masculines et féminines canadiennes produiront « une entente épique et historique pour l’équité salariale ».

La convention collective de l’association avec l’équipe féminine a expiré en décembre dernier. Les hommes liés à la Coupe du monde ont récemment formé leur propre association de joueurs et sont en pourparlers pour une première CBA.

Bontis a déclaré qu’il avait contacté la capitaine Christine Sinclair, Sophie Schmidt et d’autres joueuses seniors ainsi que leur conseiller juridique fin janvier, leur disant que “quelque chose de très très différent allait arriver à la table (de négociation)”.

“Je leur ai dit lors d’un appel Zoom que j’avais garanti en tant que président que je fournirais l’équité salariale”, a déclaré Bontis. “C’était une politique très très importante et fondamentale que je voulais adopter.”

Bontis s’exprimait mercredi sur “Behind the Bench”, une webdiffusion hebdomadaire sur les entraîneurs présentée par l’Association nationale des entraîneurs de soccer du Canada (NSCAC).

Bontis a déclaré qu’historiquement, la plupart des équipes nationales ont négocié un pourcentage du prix en argent de la Coupe du monde, généralement compris entre 20 et 30%.

Les hommes canadiens – de retour dans la vitrine du soccer pour la première fois en 36 ans – voulaient un pourcentage plus élevé, ce que Bontis a dit « en tant que fan », il pensait qu’ils méritaient.

« Ils avaient fait quelque chose pour la première fois en 36 ans… Mais je savais qu’il fallait le faire dans le cadre de l’équité salariale. Donc, tout ce qui était d’environ 50% aurait été intenable.

“Parce que cela signifiait également que nous devions payer aux femmes le même montant dollar pour dollar et vous ne pouvez pas payer plus de 100% de l’argent disponible”, a-t-il ajouté.

La FIFA a versé 400 millions de dollars en prix lors de la Coupe du monde 2018 en Russie. Champion France a collecté 38 millions de dollars US tandis que les équipes qui ont terminé de la 17e à la 32e place ont chacune reçu 8 millions de dollars US.

Bontis a déclaré qu’un accord avec les femmes est “à 95% du chemin”. Mais les offres des hommes et des femmes sont liées, à cause de l’équité salariale.

Il a déclaré que les discussions avec les hommes n’avaient duré que six ou sept semaines, les joueurs n’ayant pas engagé de conseil juridique ni ne s’étant inscrits en tant qu’association de joueurs avant la fin août.

“J’anticipe vraiment et j’espère que nous pourrons faire quelque chose avant de frapper un ballon à Doha”, a-t-il déclaré. « Mais si nous ne le faisons pas, ce n’est pas grave non plus. Parce que tout, bien sûr, est rétroactif. Tout ce que nous négocions ira toujours dans les poches des hommes et des femmes. Rien ne sera supprimé et franchement du côté des femmes, peu importe ce que nous négocierons avec les hommes, la rémunération sera plus élevée que ce qu’elles ont reçu par le passé.

Il a déclaré qu’il espérait que l’équité salariale s’étendrait aux prix en argent de la FIFA, “en particulier en ce qui concerne 2026”.

Bontis a déclaré qu’un autre élément de l’accord est le financement des voyages pour les amis et la famille des joueurs, afin qu’ils puissent les regarder en action.

“Nous avons fourni cela, une très très belle somme d’argent pour les amis et la famille”, a-t-il déclaré. “Et même si nous n’avons pas encore signé d’accord, cette politique Amis et familles a déjà été mise en œuvre car leurs proches ont de toute façon pu réserver des hôtels et des vols pour le mois dernier.”

Le dernier problème concerne les droits de dénomination, d’imagerie et de licence, a-t-il déclaré.

Notant l’accord d’image récemment signé avec Alphonso Davies, Bontis a déclaré que l’association avait d’abord conclu un accord avec la star du Bayern Munich parce qu’il vendait le «pourcentage prédominant» des maillots canadiens.

“Quel que soit l’accord que nous avons conclu avec l’organisation d’Alphonso, c’est exactement le même accord que nous allons proposer aux équipes masculines et féminines.”

Bontis a été élu président de Canada Soccer en novembre 2020, succédant à Steven Reed. Il était membre du conseil d’administration de Canada Soccer depuis 2012 et a été vice-président et président du comité de gestion stratégique.

Bontis a déclaré que l’instance dirigeante canadienne est une «petite fédération», avec un budget annuel d’un peu plus de 20 millions de dollars, en concurrence avec des géants avec des budgets plus de 20 fois plus importants. Et 9 millions de dollars des revenus de Canada Soccer proviennent des frais d’inscription des joueurs.

« Donc, mon travail consiste maintenant à aider notre organisation à accroître sa capacité. C’est la chose la plus importante. Parce que nous ne pouvons plus rester une organisation de 20 millions de dollars. Nous devons trouver de nouvelles sources de revenus. Nous devons construire un nouveau capital humain. Nous devons construire de nouveaux programmes.

“Nous avons un cadeau et ce cadeau est la garantie que nous serons à deux Coupes du monde (masculines) consécutives. C’est un cadeau. Peu de fédérations peuvent dire cela.

Bontis a déclaré que les hommes et les femmes canadiens recevront une part égale de l’argent du prix de la Coupe du monde au Qatar.

« Et s’il reste une fraction pour l’organisation, devinez à quoi nous allons utiliser cette fraction ? Ce sera pour les amis et les familles. Il sera utilisé pour d’autres dépenses afin de s’assurer que (les entraîneurs de l’équipe nationale John Herdman et Bev Priestman) ont tout ce dont ils ont besoin pour réussir à Doha cette année et (à la Coupe du monde féminine) en Australie et en Nouvelle-Zélande l’année prochaine. Mais c’est aussi pour la fidélisation du personnel.

“Et cela inclut John”, a-t-il ajouté. «Donc, ce type de conversation et de négociation, je veux juste vous assurer, dure depuis des mois. Parce que nous savons que John est une denrée très recherchée. Nous voulons le garder ici, à 100 % jusqu’en 22 et jusqu’en 26. »

Il a ensuite ajouté une mise en garde.

« Mais je suis réaliste et je suis pragmatique. Je ne peux garantir à personne sur cet appel que John va rester avec cette organisation. Il y a certaines réalités qui existent, certaines aspirations professionnelles que les gens ont. Certaines implications financières que nous avons et limites.

Il a également déclaré que tout argent supplémentaire provenant de la Coupe du monde “ira au renforcement et à la stabilisation d’une ligue professionnelle féminine”.

Mais a déclaré que Canada Soccer ne lancera pas la ligue ni ne financera les clubs. “Les investisseurs font ça.”

Le rôle de président de Canada Soccer est un poste bénévole. Le travail de jour de Bontis est directeur de la gestion stratégique à la DeGroote School of Business de l’Université McMaster.

Bontis a déclaré que Canada Soccer est à la recherche d’un directeur de l’exploitation avec un poste de directeur commercial à suivre.

Neil Davidson, La Presse canadienne

