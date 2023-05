Le président de Brighton, Tony Bloom, salue Roberto De Zerbi et dit que le prochain mandat peut être meilleur même s’ils perdent des joueurs clés

Les quelque 30 000 milliers de fans de Brighton qui regardent leur équipe se qualifier pour la Ligue Europa sont en territoire vraiment inexploré, mais les choses peuvent encore s’améliorer.

C’est le point de vue du président des Seagulls, Tony Bloom, qui ne voit aucune raison pour que les hommes de Roberto De Zerbi ne puissent pas poursuivre leur héroïsme la saison prochaine malgré la menace imminente de perdre des joueurs clés cet été.

4 Brighton a dépassé les attentes cette saison et sera en Ligue Europa la saison prochaine Crédit : Getty

4 Bloom est là depuis qu’ils languissaient en League One en 2009 Crédit : sky sports

Brighton a assuré le football européen pour la première fois de ses 122 ans d’histoire le week-end dernier avec son match nul contre Manchester City, qui poursuit le triplé, ce qui signifie qu’ils joueront dans la Ligue Europa la saison prochaine.

L’équipe de la côte sud, qui n’avait rien de spécial en Ligue 1 en 2010, a connu une ascension honorable et a été une bouffée d’air frais cette saison en particulier.

C’est la deuxième équipe de tous les autres avec des vedettes comme Kaoru Mitoma, Julio Enciso et Evan Ferguson qui font des vagues dans l’élite, et le patron de City, Pep Guardiola, a sûrement manqué de superlatifs pour décrire le travail remarquable que De Zerbi a fait depuis son arrivée en tant que manager après que Graham Potter ait été débauché par Chelsea.

Au milieu des célébrations au stade Amex où le classique du club Freed From Desire a retenti à travers le système de sonorisation, il peut y avoir un courant d’anxiété sous-jacent à propos de ce qui se passe avant même que la saison 2023/24 ne commence avec des stars telles qu’Alexis Mac Allister et Moises Caicedo fortement liées aux éloignements .

4 Caicedo a été fortement lié à Arsenal, tandis que Mac Allister pourrait être en route pour Liverpool Crédit : talksport

Mais Bloom ne panique pas car il insiste sur le fait que Brighton concourra la saison prochaine et a suggéré que des souvenirs encore meilleurs pourraient être créés.

Il a déclaré à talkSPORT: « Ce fut une saison formidable. Roberto, les joueurs et toutes les personnes impliquées ont fait de manière absolument superbe. Nous sommes ravis de terminer sixième cette saison, Europa League.

« Ce soir, nous avons affronté la meilleure équipe du monde et les avons égalés. Peut-être que nous étions la meilleure équipe pendant les 90 minutes, ce qui est tellement génial pour moi, les fans et pour toute la ville. »

Sur De Zerbi, Bloom a déclaré: « Il fait des choses qu’aucun autre entraîneur-chef n’a faites. Que cela continue longtemps et nous avons hâte de le voir en Premier League et en Europa League la saison prochaine.

4 De Zerbi a pris les rênes en septembre et a fait passer Brighton au niveau supérieur Crédit : Getty

Bloom a ajouté: « Nous pourrons concourir à tous les niveaux la saison prochaine, même si nous perdons quelques-uns de nos joueurs vedettes.

« Cela arrive dans presque tous les clubs, nous ne nous inquiétons pas de ces choses et tant que nous obtenons le bon prix pour nos joueurs, ils iront parfois.

« Cela arrive à tous les niveaux, nous ne sommes pas du tout inquiets à ce sujet et nous espérons revenir plus forts la saison prochaine. »

Et pourquoi douteriez-vous du Brighton de Bloom ? Il suffit de regarder leur palmarès.

Au cours de l’été, ils ont perdu l’arrière gauche remarquable Marc Cucurella et ont fait venir Pervis Estpuninan, qui a été une révélation pour eux … et les managers de Fantasy Premier League.

Ils ont perdu un manager à Potter et ont fait venir De Zerbi, qui les a fait monter d’un niveau et même le départ désordonné de Leandro Trossard en janvier n’a pas entraîné de chute.

Tout le monde essaie de regarder par-dessus l’épaule de Bloom pour avoir des idées sur la façon dont lui et Brighton font les choses et en donnant une idée de la méthode derrière le succès, Bloom rend tout cela très simple.

Bloom a déclaré: « Il s’agit en grande partie de processus et de notre personnel. Une grande partie de notre personnel est là depuis longtemps et lorsque le personnel déménage, nous voulons toujours avoir un plan pour faire monter notre personnel existant, parfois embaucher de nouvelles personnes et c’est dans tout le club.

« C’est étape par étape et année après année, nous cherchons à nous améliorer tout le temps.

« Et puis vous pouvez arriver là où nous étions il y a 14 ans, près du bas de la Ligue 1, là où nous sommes maintenant. »