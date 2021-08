Le président de Blizzard part au milieu d’un procès pour harcèlement contre l’entreprise

Le président de Blizzard, J. Allen Brack, quitte l’entreprise, a annoncé mardi Activision Blizzard.

Cette décision intervient après une action en justice intentée en juillet contre Activision Blizzard par le California Department of Fair Employment and Housing, qui allègue une discrimination et un harcèlement sexuel à l’encontre des femmes dans l’entreprise.

Brack a été mentionné dans le procès, qui alléguait qu’il était au courant dès 2019 que des employés partaient en raison de harcèlement sexuel dans l’entreprise. Brack n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CNBC envoyée sur son compte de messagerie Yahoo.

La vice-présidente exécutive de Blizzard, Jen Oneal, et le vice-président exécutif et directeur général de Blizzard, Mike Ybarra, seront co-dirigeants de Blizzard, alors que Brack part pour « poursuivre de nouvelles opportunités », a écrit Daniel Alegre, président et directeur général d’Activision Blizzard.

« Avec leurs nombreuses années d’expérience dans l’industrie et leur engagement profond envers l’intégrité et l’inclusivité, je suis certain que Jen et Mike dirigeront Blizzard avec soin, compassion et dévouement à l’excellence », a-t-il ajouté.

L’annonce intervient moins d’une semaine après que les employés ont organisé un débrayage devant le bureau de l’entreprise à Irvine, en Californie, contre la réponse dédaigneuse de la direction au 20 juillet. procès.

La poursuite allègue qu’Activision Blizzard a une « culture de frat boy » qui est un « terrain fertile pour le harcèlement et la discrimination à l’égard des femmes ». Les femmes, a-t-il ajouté, représentent environ 20% de l’effectif d’Activision Blizzard, mais peu de femmes atteignent les postes les plus élevés au sein de l’entreprise.

Dans un lettre interne obtenue par Bloomberg, Brack a envoyé un e-mail au personnel concernant les allégations du procès de juillet, qu’il a qualifié de « extrêmement troublantes » et « complètement inacceptables ». Il a déclaré qu’il rencontrerait les employés pour déterminer comment l’entreprise « peut aller de l’avant ».

La semaine dernière, le PDG Bobby Kotick a dit qu’il avait embauché un cabinet d’avocats pour procéder à un examen des politiques et procédures de l’entreprise et s’est excusé pour la réponse initiale « sourde » de l’entreprise à la poursuite.

Dans un lettre interne obtenue par le Washington Post, Frances Townsend, responsable de la conformité de l’entreprise, avait qualifié les allégations de « factuellement incorrectes, anciennes et hors contexte ».

Au 28 juillet, des milliers d’employés actuels et anciens avaient signé une lettre critiquant la réponse dédaigneuse de la direction à la poursuite. Des centaines d’anciens employés actuels et leurs partisans ont assisté au débrayage.