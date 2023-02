Le président de Benfica, Rui Costa, fustige Enzo Fernandez pour son comportement avant le transfert de Chelsea

Le président de Benfica, Rui Costa, a critiqué Enzo Fernandez pour son comportement avant de quitter le club pour rejoindre Chelsea pour un montant record britannique.

Chelsea a signé l’international argentin le jour de la date limite de transfert depuis Benfica après avoir respecté la clause de libération de 121 millions d’euros du milieu de terrain.

“Nous avons perdu un grand joueur mais je ne vais pas pleurer pour un joueur qui ne veut pas représenter Benfica”, a déclaré Rui Costa à BTV. comme indiqué dans le dossier.

“[I] ne pleure pas pour les joueurs qui ne veulent pas être ici. J’ai grandi dans ce club et on m’a dit d’honorer le maillot, sinon où est la phrase “nous ne voulons que des joueurs qui honorent le maillot” ?”

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Argentine, Fernandez, 22 ans, n’avait rejoint Benfica depuis River Plate qu’en juillet pour un transfert de 14 millions d’euros.

Rui Costa était réticent à transférer Fernandez au milieu de la saison et gardait espoir qu’un accord puisse être conclu pour que le milieu de terrain continue au club jusqu’en juin.

Enzo Fernandez a signé pour Chelsea sur un record britannique de 106 millions de livres sterling le jour de la date limite. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

“À midi [on Jan. 31]je mets sur la table la proposition que Chelsea achète [him] maintenant et ne l’emmène qu’en été”, a déclaré Rui Costa.

“Nous avons essayé de lui expliquer, c’est un joueur extraordinaire. Est-ce qu’il perdrait de la valeur s’il restait à Benfica jusqu’à la fin de la saison ? Pas du tout. Beaucoup de ‘Chelseas’ apparaîtraient. Je n’ai pas le moindre doute. Mais Je comprends aussi que le joueur veuille régler tout de suite, de peur de perdre une offre qu’il jugerait énorme.

“Je respecte la peur de perdre un gros contrat, c’est une autre chose pour lui de ne pas perdre un euro et de ne toujours pas vouloir rester. Et c’est là que je bouge.

“Il n’a montré aucun engagement envers Benfica. Ici, je pensais qu’il ne pouvait plus jouer pour Benfica. En tant que fan, je ne voulais plus de ce joueur, en tant que manager, ce n’était pas non plus une solution et il ne pouvait pas entrer dans le C’est à ce moment-là que j’ai pris la décision de le laisser partir.”

Rui Costa a ajouté que son club avait offert à Fernandez un package salarial amélioré pour tenter de le convaincre de rester.

“L’augmentation de salaire a été discutée, la proposition a été faite”, a-t-il dit. “Mais [to pay] la moitié de la proposition de salaire de Chelsea était irréalisable pour nous.

“Nous n’avons jamais réussi à le convaincre. Chaque fois que Chelsea s’est approché de la valeur de la clause, il n’y avait pratiquement aucune chance de le faire changer d’avis. Il a été très incisif en voulant quitter Benfica.”

Rui Costa a néanmoins déclaré qu’il respectait la décision de Fernandez.

“Je suis triste qu’il soit parti mais j’ai la conscience claire que j’ai fait de mon mieux pour Benfica”, a-t-il déclaré. “Enzo a été bien traité par tout le monde depuis son arrivée jusqu’à son départ.

“J’avais espéré que cela donnerait du plaisir à Enzo de se battre pour le titre. Quand il est devenu très clair qu’il n’était pas engagé, je ne voulais plus qu’il porte le maillot de Benfica. Nous voulons une équipe engagée envers les fans. Je respecte sa décision, cependant.”

Fernandez, qui a signé un contrat avec le club de Premier League jusqu’en juin 2031, a déclaré qu’il était “un rêve devenu réalité” de rejoindre Chelsea.