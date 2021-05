Le président de Barcelone promet de nouvelles signatures, aucune confirmation sur l’avenir de Ronald Koeman

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré que plusieurs signatures seraient annoncées la semaine prochaine, mais ne confirmerait pas que Ronald Koeman restera l’entraîneur du club la saison prochaine.

Laporta a également déclaré que les pourparlers pour renouveler le contrat de Lionel Messi, qui expire en juin, progressaient bien, comme l’a rapporté ESPN plus tôt cette semaine, et qu’il est « modérément optimiste » que l’attaquant signera un nouvel accord.

Des sources ont confirmé à ESPN que le Barça souhaitait inscrire jusqu’à quatre joueurs sur des transferts gratuits cet été. Le duo de Manchester City Eric Garcia et Sergio Aguero, Georginio Wijnaldum de Liverpool et Memphis Depay de Lyon sont tous en rupture de contrat avec leurs clubs respectifs et ont tous eu des entretiens avec le Barça.

Laporta a déclaré que la fin de la saison du Barca, alors qu’il n’avait remporté que deux de ses six derniers matchs pour terminer en dehors des deux premiers pour la première fois depuis 2008, avait accéléré le besoin de changements.

« Perdre a des conséquences et nous allons essayer d’améliorer l’équipe », a déclaré Laporta lors d’une conférence de presse vendredi. « La semaine prochaine, nous annoncerons les signatures de la première équipe et vous verrez les résultats de ce sur quoi nous avons travaillé. »

Cependant, Laporta a implicitement confirmé que Koeman, qui a un an à courir sur son contrat, ne continuera en tant qu’entraîneur que s’il ne peut pas trouver un remplaçant crédible, comme l’a rapporté ESPN la semaine dernière.

Le président a déclaré à un journaliste néerlandais qu’il était convaincu que Koeman serait en mesure de poursuivre son travail malgré le fait qu’on lui ait dit qu’il n’était pas son homme préféré pour le rôle.

« J’ai déjà dit à Koeman ce que je devais lui dire très clairement », a ajouté Laporta. « Nous évaluons la saison. Il a un contrat en place [but] Je ne crois pas aux saisons de transition. Nous continuerons à lui parler et à prendre d’autres décisions la semaine prochaine.

« Vous devez comprendre que c’était un entraîneur qui était déjà en place avec un an de contrat lorsque nous avons pris le relais [in March]. Nous essayons de parvenir à un accord où nous pouvons partager les uns avec les autres ce que nous ne pouvons pas pour la saison prochaine.

« Nous prenons tout en compte. Ronald sera le premier à connaître notre décision. »

Laporta n’a pas souhaité commenter les remplaçants possibles, affirmant qu’il était là pour parler de « réalités et non de rêves » lorsqu’on lui a demandé s’il était possible de ramener Pep Guardiola de City.

Cependant, les chances de renouveler l’accord de Messi à son expiration le mois prochain sont de plus en plus réalistes.

« Les pourparlers contractuels se déroulent bien mais ils ne sont pas encore terminés », a déclaré Laporta. « Nous travaillons dur pour faire une bonne proposition qui est dans nos moyens et nous espérons qu’il l’acceptera. Notre relation est très bonne. Messi aime le Barça.

« Je suis sûr qu’il mérite plus et pourrait obtenir plus ailleurs. Je suis convaincu qu’il apprécie l’effort que nous faisons et je pense qu’il est enthousiasmé par notre projet sportif. J’ai toujours dit, ce n’est pas une question d’argent avec Leo, il s’agit de gagner tout. Je suis modérément optimiste.

Interrogé sur ce qui a changé depuis août dernier, lorsque Messi a exprimé le désir de partir, Laporta a déclaré: « Moi. Je suis ici et je pense que Leo aime ça. Maintenant, il a un président qui veut vraiment qu’il reste. »

Laporta a également ajouté que la masse salariale du club devrait représenter 110% de ses revenus, mais a exprimé sa conviction qu’une base financière plus solide peut être obtenue d’ici deux ans.

« Nous avons 1,2 milliard d’euros de dette brute et environ 350 millions d’euros de pertes », a-t-il déclaré. « Nous sommes sûrs que nous y retournerons, cependant, car nous avons de solides atouts. Il y a beaucoup d’investisseurs qui aiment notre club et je suis optimiste que dans un maximum de deux saisons, notre club sera à nouveau en bonne santé financière. »

En Super League européenne, avec le Barça, le Real Madrid et la Juventus passibles d’amendes et d’une éventuelle interdiction de la Ligue des champions pour avoir refusé d’abandonner la compétition d’échappée, Laporta était impénitent.

« Nous ne prévoyons pas de nous excuser pour notre position, ni de payer une amende qui n’a aucune justification », a-t-il déclaré. « S’ils nous infligent une amende, nous irons au TAS [Court of Arbitration for Sport] et je suis sûr que nous gagnerons. »