Le président de Barcelone, Laporta, prépare une offre ambitieuse pour unir Cristiano Ronaldo à Lionel Messi au Camp Nou – rapport

Le média espagnol AS a affirmé que Laporta, qui a été installé comme président du Barça pour la deuxième fois plus tôt cette année, a commencé à « rêver à voix haute » sur la perspective d’un mouvement tangible pour la star de la Juventus Ronaldo dans un changement qui associerait les deux joueurs qui ont dominé la liste des honneurs individuels du football au cours de la dernière décennie.

Des indications au sein de la hiérarchie barcelonaise suggèrent que Messi est sur le point de se mettre d’accord sur les termes d’un nouvel accord pour rester avec le club qu’il représente depuis qu’il est un garçon, excluant des transferts potentiels à Manchester City ou au Paris Saint-Germain en le processus.

S’ils concluaient un nouvel accord pour le sextuple vainqueur du Ballon d’Or, viendra ensuite une décision ambitieuse pour sécuriser les services de Ronaldo avant la saison prochaine – mais ce transfert audacieux coûterait un joli centime au club à court d’argent.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Millionaire | Mode de vie | Voitures (@luxebulls)

Si le Barça achève cette décision improbable, cependant, cela créerait probablement une multitude d’opportunités marketing abondantes en combinant les deux superstars mondiales les plus célèbres du football.

AS affirme que les responsables du Barça n’ont pas encore pris de contact formel avec l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, mais disent qu’un transfert « opération » est actuellement en cours de montage au Camp Nou – Barcelone envisageant d’offrir deux de ses joueurs en échange partiel contre l’as portugais.

Le rapport indique qu’un trio de stars de Barcelone – Antoine Griezmann, Phillipe Coutinho et Sergi Roberto – pourrait être proposé comme un poids pour le transfert potentiel, le salaire des joueurs décédés servant à payer le salaire important de Ronaldo.

Pourquoi est-ce que je vois ronaldo à Barcelone depuis AS from – (@SherifFCB) 21 juin 2021

Et les cochons peuvent voler – Elvis Xhafa (@ElvisRealmadrid) 21 juin 2021

Comme si Ronny allait trahir Madrid – GOATMODE (@MatshidisoXimba) 21 juin 2021

L’avenir de Ronaldo avec la Juventus reste incertain cet été après avoir refusé de confirmer qu’il resterait à Turin pour la saison prochaine alors qu’il était dans le camp avec le Portugal à l’Euro 2020 – où il est passé à deux buts du record de buts internationaux d’Ali Daei. 109.

AS déclare également que les plans ont laissé les responsables du Barça « excité » et qu’ils sont prudemment optimistes sur le fait que toutes les parties pourraient être favorables à un accord dans les bonnes circonstances.

Une ligne avant comprenant Messi et Ronaldo unirait les deux stars incontestables du sport de cette génération, mais il reste à voir si la loyauté de Ronaldo envers l’ancien club du Real Madrid constituerait un point de friction dans ce qui serait le plus grand – et peut-être le plus controversé – de cet été. transfert.

À en juger par les réactions en ligne, les fans de football devront voir celui-ci pour le croire.

« Pourquoi est-ce que je vois Ronaldo à Barcelone depuis AS ?« , a demandé l’un sur Twitter.

« Comme si Ronny trahissait Madrid« , a déclaré un autre, tandis qu’un troisième a offert un résumé plus bref des rumeurs.

« Et les cochons peuvent voler, » ils ont dit.