Le président de Barcelone, Joan Laporta, veut de la patience alors que le club vise plus d’argenterie

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a dit aux supporters du club de rester patients alors que l’équipe continue de viser “très haut”.

Barcelone a mis fin à une disette de trophées de 638 jours en battant le Real Madrid 3-1 lors de la finale de la Supercopa espagnole dimanche, une exposition que Laporta a décrite comme une “masterclass du Barça”.

C’était le premier trophée de Barcelone sous l’entraîneur Xavi, et le premier depuis le départ de Lionel Messi.

“Cette équipe se consolide” Laporte a dit. “Cette équipe progresse vraiment bien. Je demande que nous continuions à avoir cette patience nécessaire car nous pouvons consolider une équipe qui s’élève et vise très haut. Très haut. Et nous tous culeurs [Barca fans] qui ont vécu des moments glorieux peuvent le voir.”

Laporta a dédié la victoire de dimanche aux fans qui ont soutenu l’équipe pendant les difficultés financières du club.

Laporta a affirmé l’année dernière que son conseil d’administration avait hérité d’une dette record du club de 1,35 milliard d’euros, mais la vente d’actifs l’été dernier a permis au Barça de dépenser plus de 150 millions d’euros au cours de cette fenêtre de transfert. Le Barça n’a fait aucune signature dans cette fenêtre de transfert en raison des règles du fair-play financier.

Le Barça, éliminé des phases de groupes de la Ligue des champions pour une deuxième saison consécutive, affrontera Manchester United lors des éliminatoires de la Ligue Europa en février.

Laporta voit le triomphe de dimanche comme une rampe de lancement vers quelque chose de grand. L’équipe de Xavi est en tête du classement de la Liga, avec trois points d’avance sur le Real Madrid après 16 matchs et est également qualifiée pour les huitièmes de finale de la Copa del Rey.

“Je suis reconnaissant parce que c’est une victoire pour tous les culers, qui ont eu de la patience, qui n’ont pas perdu espoir”, a déclaré Laporta.

“Nous devons reconnaître l’importance de la façon dont nous les avons battus, n’est-ce pas? Cela a été une masterclass du Barca, et tout le monde l’a vu! Parce que Barca vs Madrid est le plus grand spectacle au monde!”