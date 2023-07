Le président de Barcelone, Joan Laporta, révèle la date de l’hommage potentiel à Lionel Messi

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a dévoilé son intention de rendre hommage à la légende du club Lionel Messi malgré son arrivée à l’Inter Miami cette fenêtre de transfert. Après la fin de son contrat avec le PSG, Messi était fortement lié à un retour à Barcelone, mais le club a également exprimé son souhait de faire revenir son plus grand joueur, mais il ne lui a pas proposé de contrat officiel. Messi a décidé de ne pas attendre plus longtemps et a décidé de rejoindre l’Inter Miami car il ne voulait pas la répétition de 2021 lorsque Barcelone n’a pas réussi à lui accorder une prolongation de contrat en raison des règles FFP en Liga.

Pendant ce temps, Joan Laporta et le père de Leo, Jorge Messi, qui est également son agent, prévoient ensemble de rendre à l’Argentin un hommage massif pour ses réalisations incomparables à Barcelone.

Laporta a maintenant déclaré que le club prévoyait le retour de Messi à Barcelone pour le grand hommage lors de la journée d’ouverture du Camp Nou, qui est actuellement en cours de rénovation.

« Le Barça sera toujours sa maison. Je les ai rencontrés pour leur rendre hommage. La journée d’ouverture du Spotify Camp Nou serait une excellente date », a déclaré Laporta à TV3.

Il est très peu probable que le Camp Nou se prépare cette saison, ce qui signifie que Messi doit attendre une autre saison pour son hommage bien mérité et un adieu approprié à Barcelone qu’il n’a pas obtenu en 2021 en raison des protocoles COVID-19 à ce moment-là. .

Au cours de la même interaction, Laporta a également révélé que Barcelone avait reçu une offre de plus de 100 millions d’euros pour le défenseur néerlandais Frenkie de Jong, mais le club l’a gardé car il est le joueur du futur.

« L’année dernière, nous avons eu une offre de 100 millions d’euros pour Frenkie de Jong… et nous avons bien fait de ne pas le vendre. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être sur le marché », a-t-il déclaré.

Manchester United a ciblé De Jong l’été dernier, mais il ne voulait pas quitter son club de rêve, Barcelone, et est resté pour remporter son premier trophée en Liga.