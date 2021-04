Barcelone le président Joan Laporta est «convaincu» Lionel Messi signera un nouveau contrat pour rester avec les géants de la Liga. Messi est en rupture de contrat à la fin de la saison et l’avenir du joueur de 33 ans avec le Barça est loin d’être certain au milieu de liens étroits avec le Paris Saint-Germain (PSG) et Manchester City, a rapporté la DPA. Laporta reste déterminé à signer à nouveau Messi, qui a passé toute sa carrière senior au Camp Nou. Alors que le Barça se prépare pour la finale de la Copa del Rey du week-end contre l’Athletic Bilbao, Laporta a été interrogé sur le six fois vainqueur du Ballon d’Or. «Tout progresse correctement», a déclaré Laporta.

«Je ferai tout ce qui est en son pouvoir pour que le club reste. C’est ce que nous faisons. Messi est motivé. C’est une personne extraordinaire et je suis convaincu qu’il voudra continuer au Barça.

Messi a marqué 23 buts, un sommet en championnat, et fourni huit passes décisives en 28 apparitions en Liga pour le Barca cette saison.

Au total, Messi a marqué 29 buts dans toutes les compétitions en 2020-2021.

