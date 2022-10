Le président de Barcelone, Joan Laporta, affronte les arbitres, invités à quitter la salle des officiels après le Clasico

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a dû être invité à quitter le vestiaire des officiels du match après avoir demandé des explications sur certaines décisions prises lors de la défaite de son équipe contre le Real Madrid dimanche.

Les buts de Karim Benzema, Federico Valverde et Rodrygo ont valu à Madrid un 3-1 Classique victoire au Santiago Bernabeu qui leur a pris trois points d’avance sur leurs rivaux au sommet de la Liga.

Ferran Torres avait brièvement donné de l’espoir au Barça, portant le score à 2-1 à la 83e minute, mais un penalty tardif accordé pour la faute d’Eric Garcia sur Rodrygo a permis au Brésilien de sceller les trois points sur place.

Le Barça était furieux que la décision de sanction ait été prise après que l’arbitre ait été invité à vérifier le moniteur au bord du terrain. L’arbitre n’a pas examiné une demande de pénalité antérieure pour un défi Dani Carvajal sur Robert Lewandowski à l’autre bout.

“Une fois le match terminé et avec l’équipe d’arbitrage de retour dans le vestiaire, le président du Barça, Laporta, est venu demander à plusieurs reprises des explications sur certaines décisions prises dans le match”, indique le rapport de l’arbitre.

“Laporta a été invité à abandonner le vestiaire sans qu’aucun autre incident ne se produise.”

Joan Laporta (au centre) a été invitée à quitter le vestiaire de l’arbitre après le Clasico. Photo par Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

L’entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, a récemment appelé les arbitres à donner des conférences de presse après les matchs à la suite de ce qu’il percevait comme des décisions qui allaient à l’encontre de son équipe lors de la récente défaite en Ligue des champions contre l’Inter Milan.

Cependant, Xavi n’a pas commenté l’arbitrage au Bernabeu alors que le Barça a perdu pour la première fois en Liga cette saison pour voir sa séquence de sept victoires consécutives prendre fin.

“Parfois, vous vous retrouvez sur une mauvaise passe, mais heureusement, ce n’est que trois points”, a déclaré Xavi lors d’une conférence de presse. “Nous avons essayé, nous avons fait preuve de foi. C’était une bonne chance de rester en tête de la Liga, ce n’était tout simplement pas le cas.

“Nous n’avons pas profité des moments où nous étions au sommet. Madrid a bien défendu et le sentiment est que nous sommes sur une mauvaise passe et que rien ne se passe. Comme je l’ai dit, ce n’est que trois points et la saison est longue, même si ce n’est pas vraiment une consolation pour le moment.”

Xavi, qui a qualifié son équipe du Barca d’équipe “en construction” après plus de 150 millions d’euros d’investissements cet été, a déclaré que la différence entre son équipe et Madrid se résume à la maturité.

“Je ne dirais pas qu’ils étaient plus intenses. Je pense que cela se résume à la maturité, à savoir rivaliser”, a-t-il ajouté.

“La sensation que j’ai, c’est que nous avons concouru moins bien que Madrid. C’est pourquoi ils ont gagné, car ils concourent bien et ils savent ce qu’ils ont à faire. C’est une équipe plus mature que nous en ce moment.

“Nous avons parlé de la situation pour le premier but, par exemple, et cela ne peut pas arriver. Nous devons commettre la faute. Madrid a profité des trois contre-attaques qu’il a eues.

“Je crains que nous n’attaquions pas bien. Nous ne profitons pas lorsque nous sommes au sommet. Ce n’est pas une bonne journée. Nous sommes sur une mauvaise passe et cela doit changer maintenant. Nous devons être plus matures et concourir beaucoup mieux.”

Les matchs continuent de se succéder pour le Barça. Ils accueillent Villarreal et l’Athletic Club en championnat la semaine prochaine, puis accueillent le Bayern Munich au Camp Nou en Ligue des champions le 26 octobre.

Au moment où ils affronteront le Bayern, ils pourraient déjà connaître leur sort en Europe. Si l’Inter battait le Viktoria Plzen plus tôt dans la même journée, le Barça serait éliminé de la phase de groupes pour la deuxième saison consécutive.