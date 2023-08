Le président de Barcelone critique Ronaldo et d’autres pour les mouvements saoudiens

Les Saoudiens sèment actuellement le chaos dans le monde du football en faisant des offres de transfert record et en offrant des salaires sans précédent.

En janvier de cette année, Cristiano Ronaldo a rejoint Al-Nassr, équipe saoudienne de la Pro League. Depuis lors, d’autres joueurs européens de premier plan comme Karim Benzema ont également rejoint le pays du Moyen-Orient.

Cette tendance est apparue lorsque le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite a acquis quatre des équipes les plus en vue de la ligue. Des exemples récents de joueurs partant pour le Moyen-Orient incluent des stars comme Jordan Henderson, Fabinho et Riyad Mahrez. Chacun de ceux-ci a quitté la Premier League aux côtés de N’Golo Kante et Roberto Firmino.

Le président de Barcelone s’interroge sur les motivations de Ronaldo et d’autres en Arabie saoudite

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a exprimé sa conviction que ces joueurs rejoignent la Saudi Pro League pour de mauvaises raisons. Il a déclaré à CNN qu’il n’y avait « aucune raison sportive » de choisir de jouer en Arabie saoudite.

« Quand un joueur, et avec tout le respect que je lui dois, préfère aller en Arabie Saoudite, il n’y a fondamentalement aucune raison sportive. Vous savez, il y a d’autres raisons qui sont prioritaires. Et le football doit être la priorité – les raisons sportives doivent être la priorité », a-t-il déclaré.

« Je respecte les décisions du gouvernement saoudien qui, vous savez, intègre des joueurs talentueux. Le football est un sport d’équipe. Bien sûr, les joueurs talentueux nous aident à promouvoir ce sport et à rendre les fans heureux parce que le talent est le talent, mais… l’équipe est la priorité.

Le chef du Barça pense que les clubs saoudiens ne peuvent pas se passer des équipes européennes

Laporta a subtilement rejeté les vertus sportives de l’Arabie saoudite. Il a laissé entendre que l’assistance des équipes européennes s’est révélée être une entreprise beaucoup plus lucrative.

« Mon avis est qu’il est plus important d’avoir l’aide des clubs, des clubs traditionnels, en particulier des clubs européens. Il y a de grands clubs européens, dont Barcelone, qui pourraient aider ces équipes dans la Saudi Pro League afin d’amener certaines associations à transférer notre savoir-faire et à les aider à améliorer leurs équipes.

« Je pense que c’est la façon de faire. Peut-être avec des académies de football, mais en même temps avec une association directe afin d’améliorer la qualité de ces équipes en termes de football », a-t-il noté.

PHOTO : IMAGO & AFLOSPORT