L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a déclaré qu’il n’était pas utile pour le président par intérim du club, Carles Tusquets, de dire que Lionel Messi aurait dû être vendu l’été dernier.

Tusquets, qui est en charge du comité directeur qui dirige le Barca jusqu’à ce qu’un nouveau président soit élu le 24 janvier, a déclaré cette semaine qu’il aurait été « souhaitable » de libérer Messi d’un point de vue financier.

Des sources ont déclaré à ESPN que les commentaires n’avaient pas été bien accueillis au club. D’autres membres du comité directeur ont été surpris par ce qu’il a dit et estiment qu’il a pris l’habitude de trop parler depuis qu’on lui a confié son rôle en octobre.

« Nous connaissons la situation de Leo », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse en référence au fait que Messi est en rupture de contrat en juin et libre de parler à d’autres clubs à partir de janvier.

« Mais s’il y a quelqu’un qui peut décider de son propre avenir, c’est Leo. Les commentaires de l’extérieur du club ne m’intéressent pas. Mais les commentaires à l’intérieur du club n’aident pas à garder l’esprit tranquille dont nous avons besoin pour gagner des matches. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres disent, à l’intérieur c’est différent.



« Cela pourrait bien être [Tusquets’] opinion personnelle, et je respecte toutes les opinions, mais Leo a une autre année au Barça. Il décidera où sera son avenir. J’espère que ce sera ici, mais il décide. «

L’avenir de Messi est incertain depuis qu’il a dit au club qu’il voulait partir en août après la défaite 8-2 contre le Bayern Munich en Ligue des champions.

Depuis lors, Manchester City a été le favori pour le signer, bien que le Paris Saint-Germain soit apparu comme une autre destination potentielle après que Neymar ait déclaré à ESPN qu’il voulait jouer à nouveau avec Messi la saison prochaine.

« Je pense qu’un club devrait toujours essayer d’avoir les meilleurs joueurs ici », a déclaré Koeman lorsqu’on lui a demandé si cela pouvait signifier une réunion de Messi et Neymar au Camp Nou – l’international brésilien a passé quatre ans en Catalogne avant de signer pour le PSG en 2017.

« Je n’aime pas parler en termes d’individus, mais en tant que club, en tant que joueur, en tant qu’entraîneur, en tant que fan, vous voulez les meilleurs joueurs. »

Pendant ce temps, Messi, classé n ° 1 du FC 100 d’ESPN, reviendra dans l’équipe du Barca pour le voyage de samedi à Cadix après avoir été reposé pour la victoire 3-0 à Ferencvaros en milieu de semaine.

Le défenseur Ronald Araujo est également de nouveau disponible après un mois en marge. Koeman a également déclaré que Samuel Umtiti était « proche » d’un retour alors que la crise de l’arrière central du Barca commençait à s’atténuer.

le Blaugrana ont remporté leurs trois derniers matchs toutes compétitions confondues, marquant 11 buts sans encaisser de but, et Koeman a lancé à ses joueurs le défi de gagner les six matchs de championnat restants en 2020 alors qu’ils cherchent à rebondir de leur pire départ à une campagne nationale depuis 1991 .

« Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de points », a-t-il ajouté. « D’ici la fin de l’année, nous devons gagner tous nos matches. »