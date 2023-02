Le président d’Alphabet, John Hennessy, hésite sur Google Bard

Google L’annonce de Bard la semaine dernière visait à montrer que la société disposait d’une technologie similaire à celle du célèbre chatbot ChatGPT, même s’il lui reste encore du chemin à parcourir avant de devenir prêt pour le produit, a déclaré lundi le président d’Alphabet, John Hennessy.

“Je pense que Google hésitait à produire cela parce qu’il ne pensait pas encore qu’il était vraiment prêt pour un produit, mais je pense qu’en tant que véhicule de démonstration, c’est une excellente technologie”, a déclaré Hennessy, qui a été le président. de la société mère de Google depuis 2018. Il a poursuivi en disant qu’il pense que l’IA générative est encore à un ou deux ans d’être un outil vraiment utile pour le grand public.

Hennessy s’exprimait lors d’un sommet organisé par la société de capital-risque Celesta Capital à Mountain View, en Californie, lundi. Hennessy a une longue histoire dans le domaine de la technologie, notamment en tant que professeur, chercheur et fondateur d’entreprise, et il a également été président de l’Université de Stanford de 2000 à 2016.

Hennessy, qui s’est exprimé sur les tendances clés pour 2023, a brièvement évoqué le fait que Google était pris dans le soudain regain d’intérêt pour ChatGPT et l’IA générative.

La semaine dernière, la société a lancé sa réponse à ChatGPT dans une technologie de conversation qu’elle appelle Bard. Cependant, l’annonce avait l’air d’être précipitée pour correspondre à l’inclusion par Microsoft de la technologie ChatGPT dans son moteur de recherche, Bing, et les investisseurs ont puni l’action Alphabet, la faisant chuter de 9 % pour la journée.

Hennessy a déclaré que Google était lent à déployer son concurrent ChatGPT en partie parce qu’il donne toujours de mauvaises réponses. Google fait partie des produits de consommation les plus utilisés, et des entités comme YouTube et Search ont parfois fourni des informations inexactes dans le passé.

Ce passé, semble-t-il, inspire la prudence dans l’entreprise.

“Vous ne voulez pas mettre en place un système qui dit des choses fausses ou qui dit parfois des choses toxiques”, a déclaré Hennessy lors de la conférence, faisant écho aux propos du PDG Sundar Pichai en décembre lorsque les employés ont demandé s’il était en retard sur ChatGPT. L’industrie technologique doit être “un peu plus prudente quant à la situation que nous créons dans la société civile”, a-t-il reconnu.

“Je pense que ces modèles en sont encore à leurs débuts”, a déclaré Hennessey à CNBC lundi. l’industrie est aux prises avec cela.”

Il a ajouté: “Je ne pense pas que Vint ait prévu que les gens utiliseraient Internet pour faire des choses mauvaises”, se référant au cadre de Google, Vint Cerf, qui était l’un des premiers développeurs de la technologie sous-jacente d’Internet.

“Je viens de l’âge où, si vous spammez quelqu’un, vous étiez un paria social. Maintenant, je reçois dix messages de spam pour chaque vrai message, donc le monde a changé et nous devons réfléchir au rôle que la technologie a dans veiller à ce que nous ayons une démocratie qui fonctionne, nous avons des gens qui peuvent vivre et travailler ensemble, nous n’avons pas de haine ou d’autres choses toxiques. Je pense que nous devons vraiment travailler là-dessus.

Hennessy a également déclaré qu’il était impressionné par les capacités de ChatGPT et qu’il se déplaçait plus rapidement qu’il ne l’avait prévu.

« Je suis impressionné par deux choses — tout d’abord la qualité de la capacité du langage naturel à la fois à interpréter une requête mais aussi à répondre à quelque chose — la fonction générative. Je suis impressionné qu’il réussisse, du moins à un niveau assez superficiel, à bien faire beaucoup de choses.

Il a refusé de commenter spécifiquement la réaction du public à l’annonce de Google Bard la semaine dernière.

Hennessy a déclaré plus tard que c’était un bon moment pour les startups de la Silicon Valley, qui peuvent bénéficier de l’obtention de talents de la grande technologie pendant un cycle de licenciements en cours.

“Les startups ont un rôle si important à jouer dans la vallée”, a-t-il déclaré. “L’un des grands avantages de la vallée est que vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers, car une nouvelle startup arrivera et vous en donnera vraiment pour votre argent. ”