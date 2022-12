Le président d’Activision Blizzard rejoint Bored Ape Yacht Club en tant que PDG

Après trois ans en tant que président et chef de l’exploitation d’Activision Blizzrd, Daniel Alegre a annoncé vendredi qu’il passerait à une “nouvelle opportunité” en 2023. Cette nouvelle opportunité est de rejoindre le Bored Ape Yacht Club, l’un des principaux acteurs du NFT. monde. Alegre a été nommé PDG de Yuga Labs, la société derrière BAYC, pour commencer au premier semestre 2023.

Yuga Labs’ le prochain grand projet est Otherside, un jeu “métaverse” en cours de développement pour les navigateurs PC et mobiles. Otherside sera un mélange de MMORG comme World of Warcraft, une propriété d’Activision Blizzard, et de plates-formes comme Roblox, où une grande partie du contenu est générée par les utilisateurs.

“En ce qui concerne le métaverse, nous sommes en concurrence avec des géants”, a déclaré le fondateur de Yuga Labs, Greg Solano, alias Gargamel. a écrit dans un article de blog lundi. “Afin de propulser Otherside et nos autres projets ambitieux vers de nouveaux sommets, nous savons depuis longtemps que nous voulions faire appel à quelqu’un ayant fait ses preuves dans la construction au plus haut niveau possible.”

Alegre est devenu président et directeur de l’exploitation d’Activision Blizzard en 2020. Auparavant, il a passé 16 ans chez Google, où ses rôles comprenaient le président des partenariats mondiaux et stratégiques, puis le président de la vente au détail, des achats et des paiements mondiaux. Alegre exercera ses fonctions chez Activision Blizzard jusqu’à fin mars, il a dit dans un tweet. Nicole Muniz, l’actuelle PDG, restera chez Yuga Labs en tant que conseillère.

Yuga Labs est la plus grande entreprise NFT au monde. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont des jetons blockchain qui certifient la propriété d’un bien numérique. Leur objectif proposé est d’accorder aux biens numériques les mêmes droits de propriété dont bénéficient les objets physiques : la possibilité de vendre un costume dans le jeu, par exemple, tout comme vous seriez en mesure de vendre un costume réel une fois que vous en avez terminé avec il.

Jusqu’à présent, le type de NFT le plus répandu est la collection d’images de profil (PFP), dirigé en grande partie par les NFT du Bored Ape Yacht Club créé par Yuga Labs en avril dernier. Poussé à la fois par la spéculation et le désir de faire étalage — posséder des avatars coûteux a été comparé à l’achat d’une Rolex – les gens ont perdu cinq, six et même sept chiffres sur les NFT Bored Ape. Yuga Labs possède cinq des 10 collections NFT les plus réussies, y compris CryptoPunks et Meebits, des collections qu’il a achetées à son concurrent Larva Labs en février.

Une grande partie de l’enthousiasme et des spéculations entourant les NFT a été atténuée par «l’hiver crypto». Face à la hausse des taux d’intérêt et aux craintes d’une récession, les crypto-monnaies bitcoin et ether ont chuté respectivement de 62% et 68% depuis le début de 2022. Des entreprises comme Yuga Labs continuent de développer des plateformes, des jeux et des services, en espérant que la crypto les prix se redresseront à mesure que l’inflation diminuera.

La prochaine étape de Yuga Labs consiste à attirer des personnes qui ne dépenseraient pas six dollars, et encore moins six chiffres, pour un NFT à collectionner. Otherside est sa tentative de le faire. L’objectif est de créer un jeu accessible, amusant pour tout le monde et capable de convertir les crypto-sceptiques. Une suite de création dans le jeu permettra aux joueurs de créer des services et des objets pouvant être vendus contre de la crypto. L’idée est qu’une économie dans le jeu, alimentée par la crypto et les NFT, incitera les créateurs d’une manière impossible avec les jeux standard, où les créateurs doivent utiliser des services comme Patreon pour monétiser leur contenu.

“Depuis qu’il a explosé sur la scène avec Bored Ape Yacht Club en 2021, Yuga Labs s’est rapidement fait un nom grâce à une puissante combinaison de narration et de renforcement de la communauté”, a déclaré Alegre dans un communiqué de presse. “Le pipeline de produits, de partenariats et de propriété intellectuelle de l’entreprise représente une opportunité énorme de définir le métaverse d’une manière qui responsabilise les créateurs et offre aux utilisateurs une véritable propriété de leur identité et de leurs actifs numériques.”