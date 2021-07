S’adressant à des milliers de partisans à La Havane samedi, Diaz-Canel a affirmé que le récit selon lequel il y a des troubles généralisés à Cuba est faux. Il a été rejoint par l’ancien président Raul Castro, 90 ans, alors qu’il s’adressait à ses partisans.

Le « mensonge » poussé à travers les images virales des réseaux sociaux et les politiciens et militants étrangers n’est pas « par hasard ou par erreur » dit Diaz-Canel.

« Tout cela est le calcul froid d’un manuel de guerre non conventionnel », il prétendait. Le président avait auparavant imputé les manifestations à » ingérence étrangère « désignant les États-Unis comme le coupable probable des manifestations.

Il a également fustigé le « terrorisme médiatique » contre Cuba financé par la machine politique de Washington et de Floride, selon l’agence de presse cubaine Prensa Latina.

Diaz-Canel a également mis les réseaux sociaux dans sa ligne de mire, affirmant qu’ils « encouragent et glorifient l’indignation et la destruction de biens » et contiennent un « débordement de haine ».

« Né pour conquérir et non pour être conquis ! » la foule a crié lors du rassemblement du président, selon des informations locales.

Vamos a ponerle corazón a la Obra común. Un corazón del tamano de nuestras dificultades. #JuntosPodemos Qué viva #Cuba soberana, independientemente y SOCIALISTA! pic.twitter.com/faSvWNc2ta – Miguel Diaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 17 juillet 2021

Le discours de Diaz-Canel intervient quelques jours seulement après les manifestations politiques, les plus importantes depuis des décennies à Cuba. Des citoyens se sont rassemblés dans des dizaines de villes et ont appelé à la fin du leadership du président, exigeant un meilleur accès à la nourriture et aux médicaments. Des images et des images de la foule massive, ainsi que des affrontements avec la police, ont rapidement attiré l’attention du monde entier.

Une personne serait décédée au cours des manifestations et plus de 100 personnes auraient été arrêtées.

Le président américain Joe Biden a tenu cette semaine à condamner le gouvernement cubain, le qualifiant de « État défaillant. » Il a ajouté qu’il envisageait d’aider les citoyens cubains à accéder à Internet « rétabli » et moins restreint, bien qu’il n’ait pas détaillé comment cela serait accompli ou quelles pourraient être les ramifications potentielles. Les propos de Biden laissent peu d’espoir que les États-Unis lèvent les sanctions contre Cuba, qui ont considérablement contribué aux difficultés économiques du pays.

Diaz-Canel a précédemment répondu aux commentaires de Biden en désignant les États-Unis comme le véritable État défaillant. Dans un long Twitter fil, il a appelé l’Amérique à retirer ses sanctions et a fustigé le pays pour avoir « un bilan honteux de guerres et de violences ; répression brutale et assassinats de citoyens par la police ; le racisme et les violations des droits de l’homme.

L’accès à Internet a également été coupé pendant des jours à Cuba à la suite des manifestations, bien qu’il ait été rétabli avec certaines restrictions en place.

Diaz-Canel a publié des images de la grande foule rassemblée samedi – des rassemblements similaires ont eu lieu dans d’autres villes – et a déclaré que Cuba « ne sera jamais une terre de haine » et sera indépendant.

Alors que le président a attiré une foule nombreuse, il y avait au moins un dissident. L’AFP a rapporté que la police a arrêté un homme avant le rassemblement pour avoir crié « Patria y Vida » (« Patrie et vie »), une chanson de rap de protestation populaire parmi les détracteurs du gouvernement cubain. La phrase elle-même est une inversion de « Patria o Muerte » (« La patrie ou la mort »), l’un des slogans de la Révolution cubaine.

