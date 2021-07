Le président cubain accuse Washington d’être responsable des manifestations et déclare que les sanctions américaines sont responsables de pénuries et de « troubles sociaux »

S’exprimant lundi, le président Miguel Díaz-Canel a fustigé ce qu’il a décrit comme une ingérence américaine dans des propos enflammés, condamnant les manifestations qui ont éclaté sur l’île la veille. Apparaissant aux côtés de son cabinet dans une allocution nationale télévisée, il a déclaré que le peuple cubain a le droit de défendre son système et de défendre les acquis de la révolution.

Répondant aux critiques concernant les difficultés économiques actuelles du pays, qui ont été aggravées par la pandémie, Díaz-Canel a déclaré que les sanctions continues de Washington contre Cuba causaient des pénuries, notamment un manque de médicaments et des pannes de courant. Washington a poursuivi, a-t-il dit, « une politique d’étouffement économique pour provoquer des troubles sociaux dans le pays ».

Il a également affirmé qu’il y avait eu une campagne claire et évidente ces dernières semaines qui visait à provoquer le peuple et à saper les réalisations du gouvernement. Díaz-Canel a déclaré qu’il y avait eu des tentatives pour discréditer la gestion de la pandémie par le pays dans le but de briser l’unité nationale.

Le président a déclaré que le pays se portait toujours bien face au Covid-19 malgré une pénurie de médicaments.

Dimanche, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de La Havane, Santiago de Cuba et d’autres villes, exigeant une action urgente contre les pénuries de nourriture, de médicaments et de vaccins. Beaucoup ont scandé des slogans tels que « Nous n’avons pas peur », « Liberté », et « Cuba n’est pas à toi ! » tout en exigeant la fin du régime communiste de la nation insulaire. Dans certains endroits, les manifestations sont devenues plus violentes, avec des voitures renversées et des pierres lancées sur la police.

S’exprimant également lundi, le président américain Joe Biden a apporté son soutien au mouvement de protestation, affirmant que les Cubains « le droit de manifester pacifiquement et le droit de déterminer librement leur propre avenir doivent être respectés ». Il a déclaré que le gouvernement cubain doit entendre l’appel de son peuple et « servir leurs besoins à ce moment vital plutôt que de s’enrichir. »

