Le président croate critique les livraisons de chars à l’Ukraine

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président de la Croatie, membre de l’OTAN, a critiqué lundi les pays occidentaux pour avoir fourni à l’Ukraine des chars lourds et d’autres armes dans sa campagne contre l’invasion des forces russes, affirmant que ces livraisons d’armes ne feraient que prolonger la guerre.

Zoran Milanovic a déclaré aux journalistes dans la capitale croate qu’il est « fou » de croire que la Russie peut être vaincue dans une guerre conventionnelle.

“Je suis contre l’envoi d’armes meurtrières là-bas”, a déclaré Milanovic. « Cela prolonge la guerre.

« Quel est le but ? Désintégration de la Russie, changement de gouvernement ? On parle aussi de déchirer la Russie. C’est fou”, a-t-il ajouté.

Milanovic a remporté l’élection présidentielle en Croatie en 2019 en tant que candidat libéral de gauche, un contrepoint au gouvernement conservateur actuellement au pouvoir dans l’Union européenne et dans l’État membre de l’OTAN. Mais il s’est depuis tourné vers le nationalisme populiste et a critiqué les politiques occidentales envers la Russie ainsi que les Balkans.

Milanovic s’est bâti une réputation de pro-russe, ce qu’il a nié à plusieurs reprises. Pourtant, ces derniers mois, il s’est ouvertement opposé à l’admission de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN ainsi qu’à l’entraînement des troupes ukrainiennes en Croatie dans le cadre de l’aide de l’UE au pays assiégé.

Après des mois d’hésitation, les États-Unis ont annoncé qu’ils enverraient 31 de leurs chars de combat Abrams de 70 tonnes en Ukraine, et l’Allemagne a annoncé qu’elle enverrait 14 chars Leopard 2 et permettrait à d’autres pays de faire de même.

Milanovic a déclaré que “de 2014 à 2022, nous observons comment quelqu’un provoque la Russie avec l’intention de déclencher cette guerre”.

« Quel est le but de cette guerre ? Une guerre contre une puissance nucléaire qui est en guerre dans un autre pays ? Existe-t-il un moyen conventionnel de vaincre un tel pays ? Milanovic a demandé lundi. « Qui paie le prix ? L’Europe . L’Amérique paie le moins », a-t-il déclaré.

“Un an s’est écoulé et nous ne parlons que maintenant de chars”, a déclaré Milanovic. “Pas un seul char américain n’ira en Ukraine dans un an. Seuls des chars allemands y seront envoyés.”

Bien que le poste présidentiel soit essentiellement honorifique en Croatie, Milanovic est officiellement le commandant suprême des forces armées. Ses dernières explosions anti-occidentales ont embarrassé et irrité le gouvernement du pays qui a pleinement soutenu l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression russe.

___

Suivez la couverture d’AP sur la guerre en Ukraine : https://apnews.com/hub/russia-ukraine