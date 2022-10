Le président conservateur s’excuse d’avoir dit aux personnes en difficulté de simplement “obtenir un emploi mieux rémunéré”

Le président du parti conservateur, Jake Berry, s’est excusé pour ses remarques appelant les Britanniques en difficulté à “sortir et obtenir ce nouvel emploi”.

Le conservateur principal a admis qu’il regrettait ses commentaires “maladroits” s’il avait grillé ses remarques lors d’entretiens jeudi – insistant sur le fait qu’il comprenait à quel point les gens travaillaient dur.

M. Berry a dit à Sky’s Sophy Ridge dimanche: “Les gens savent que lorsque leurs factures arrivent, ils peuvent soit réduire leur consommation, soit obtenir un salaire plus élevé ou un salaire plus élevé, sortir et trouver ce nouvel emploi.”

Interrogé sur les remarques sur Times Radio, il a déclaré: “Je pense que mon langage était un peu maladroit à cet égard et je le regrette.”

Il a ajouté: “Ce que je voulais dire … c’est que le gouvernement doit viser la croissance pour s’assurer qu’il peut faire croître l’économie et que la Grande-Bretagne peut obtenir une augmentation de salaire. Vous n’avez pas à me dire à quel point les gens se greffent sur cette économie. Je sais à quel point les gens travaillent dur.

Dans un échange maladroit sur ITV Bonjour Bretagne, M. Berry a semblé suggérer que ses propos avaient été mal interprétés. “J’accepte, en fait, qu’ils aient été si maladroits et je suis désolé si les gens l’ont mal interprété”, a déclaré le président du parti.

M. Berry a également déclaré “vous n’avez pas à me dire ce qu’est la greffe”, ajoutant: “Je représente une circonscription de l’est du Lancashire avec des personnes travaillant dans l’industrie – et je veux que leurs employés créent des postes hautement rémunérés et plus sûrs, et c’était le point que je voulais faire valoir.

Le député conservateur a été accusé de “cruauté nue” lors de ses commentaires du week-end. Les travaillistes ont déclaré avoir eu des échos de l’ancien ministre Norman Tebbit disant tristement aux chômeurs: “Montez sur votre vélo et cherchez du travail.”

Défendant le gouvernement Liz Truss, le président conservateur a rejeté l’affirmation du parti travailliste selon laquelle le mini-budget du premier ministre et chancelier Kwasi Kwarteng était responsable de l’énorme augmentation des versements hypothécaires auxquels sont confrontées les familles.

Il a déclaré à Times Radio: “Il est très probable, si vous regardez les tendances mondiales, que les taux d’intérêt fixés par la Banque d’Angleterre indépendante auraient de toute façon augmenté au cours des prochains mois, alors imaginez si le gouvernement n’avait pas agi. [on energy bills].

M. Berry a ajouté; « Imaginez si les familles étaient confrontées à une facture d’énergie de 6 000 £ qu’elles ne pouvaient pas payer et que leurs hypothèques augmentaient. Ce serait complètement insoutenable. »

Il a également déclaré que le plan de réduction radicale des impôts de Truss pour la croissance n’était pas comme écrire un “essai d’économie de niveau A”.

“Nous avons un plan pour développer notre économie afin que les entreprises puissent passer à l’étape suivante et investir, et la raison pour laquelle nous voulons que les entreprises le fassent n’est pas seulement un exercice académique … une sorte de rédaction d’un essai d’économie de niveau A”, a déclaré M. Berry a déclaré à LBC.

Il a ajouté : « Je dois admettre que je n’ai pas fait d’économie au niveau A. Mais ce n’est pas… comme ça, il s’agit de transformer la vie des gens dans ce pays.

Le président conservateur a également déclaré que le gouvernement devrait attendre que les chiffres de l’inflation soient disponibles pour prendre une décision sur l’augmentation des prestations cet automne.

De nombreux députés conservateurs d’arrière-ban sont mécontents à l’idée d’une réduction en termes réels des prestations, après que Mme Truss ait refusé de dire qu’elle s’engagerait à augmenter les paiements en fonction de l’inflation, comme promis par le gouvernement plus tôt cette année.

“Nous devons attendre que ces chiffres soient disponibles … et ils seront discutés et une décision sera annoncée en temps voulu”, a déclaré M. Berry. “Vous ne pouvez tout simplement pas prendre de décision sur des chiffres que vous n’avez pas actuellement.”

Cela survient alors que l’ancienne cabinet Nadine Dorries a averti que le parti conservateur risquait un “anéantissement” électoral si Mme Truss continuait avec un “virage vers la droite”.

M. Berry a déclaré que Mme Dorries était “une très bonne personne et une très bonne conservatrice”, mais a déclaré qu’il ne “comprenait pas” ni n’était “d’accord avec” ses commentaires.