Le président conservateur Greg Hands a été accusé d’avoir une « touche midas » pour les partis d’opposition après que des chiffres aient montré que son parti avait été martelé dans de nombreux endroits qu’il avait visités pendant la campagne électorale locale.

Les conservateurs ont perdu plus de 1 000 sièges tandis que les travaillistes en ont remporté plus de 500, ce qui a conduit Sir Keir Starmer à affirmer que son parti est sur la bonne voie pour une victoire majoritaire aux élections générales de l’année prochaine.

Les libéraux démocrates, qui ont obtenu leurs meilleurs résultats aux élections locales depuis plus d’une décennie, ont déclaré avoir remporté 208 sièges au conseil dans les zones du «mur bleu» du sud de l’Angleterre visitées par M. Hands.

Le parti de Sir Ed Davey a également réalisé un gain net de 69 sièges par rapport aux conservateurs dans les concours du mur bleu, qui ont vu les Lib Dems prendre le contrôle des conseils de Guildford et Stratford upon Avon.

« Greg Hands a le Midas Touch, presque partout où il visite devient l’or de la Lib Dem », a déclaré la chef adjointe de la Lib Dem, Daisy Cooper. « Il a été amené pour consolider le mur bleu, mais a fini par le voir s’effondrer encore plus. »

Les Lib Dems ont déclaré qu’ils visaient désormais 20 sièges du mur bleu conservateur aux élections générales – y compris les circonscriptions détenues par le chancelier Jeremy Hunt, Michael Gove, Dominic Raab, Nadhim Zahawi et Theresa May.

M. Davey est également sur le point de déposer une motion de défiance envers le gouvernement dès le retour du Parlement mardi – une décision qui forcerait des élections générales si elle était adoptée par les Communes.

Cela survient alors que Rishi Sunak subit une pression croissante de la part de certains conservateurs de haut rang pour changer de cap sur la politique après la raclée de jeudi – avec des appels à des réductions d’impôts et des mesures pour aider les jeunes à accéder à l’échelle de la propriété.

L’ancien ministre du cabinet Simon Clarke a déclaré que le Premier ministre avait commis une « erreur majeure » en abandonnant les objectifs nationaux de construction de maisons, affirmant que cela avait nui aux chances des conservateurs aux élections locales.

« Je dirais que laisser tomber ces cibles était une erreur majeure », a-t-il déclaré à BBC Radio 4. Aujourd’hui programme lundi – arguant que les conservateurs ne devraient pas essayer de rivaliser avec les Lib Dems sur des campagnes anti-développement «pas dans ma cour arrière».

« Si vous regardez les résultats très sérieux dans d’immenses pans du sud où les Lib Dems et les Verts se sont complètement déchaînés sur une plate-forme explicitement nimby », a déclaré M. Clarke. « Nous ne pouvons pas les surpasser. »

Sir Keir Starmer dit que le parti travailliste est sur la bonne voie pour la majorité aux élections générales (PENNSYLVANIE)

L’ancien secrétaire de mise à niveau a ajouté: «Nous devrions donc faire le contraire et faire appel à des personnes qui sont franchement assez clairvoyantes pour voir que cela ne profitera qu’aux propriétaires existants… Cela ne nous récompense pas dans le sud-est – ça fait mal nous. »

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré que le parti pourrait encore gagner les prochaines élections dans un éditorial pour Le télégraphe. Il a fait valoir que de nombreux électeurs pourraient revenir au parti si M. Sunak offrait « des impôts plus bas, un coût de la vie plus bas, une immigration plus faible ».

Selon le professeur Michael Thrasher, l’expert travailliste manquerait de 28 sièges à la majorité au parlement sur la base de la part des voix aux élections locales.

L’analyse du gourou des sondages Sir John Curtice pour la BBC a également mis 14 sièges travaillistes en deçà des 326 nécessaires pour une majorité – mais a averti: «Nous ne pouvons pas donner de réponse définitive car les gens ne votent pas aux élections générales de la même manière qu’ils le font dans élections locales ».

Keir Starmer et Ed Davey n’ont pas explicitement exclu un gouvernement de coalition en cas de parlement suspendu (PA/Getty)

M. Davey a exclu une coalition avec les conservateurs après les prochaines élections, mais a refusé de faire de même pour les travaillistes lorsqu’il a été pressé d’envisager la possibilité d’un parlement suspendu.

« C’est une question hypothétique, car nous ne savons pas ce qui va se passer après les prochaines élections », a déclaré dimanche Sir Ed à la BBC, ajoutant que son objectif était de « se débarrasser des députés conservateurs ».

Sir Ed a suggéré qu’un autre référendum sur un système de vote à représentation proportionnelle (RP) serait une demande clé pour une coalition. « Les relations publiques sont absolument sur la table pour les libéraux démocrates, bien sûr », a-t-il déclaré à la BBC. « Je suis déterminé à essayer de faire en sorte que notre démocratie soit plus juste pour les gens et plus représentative. »

Le secrétaire fantôme du Labour à la santé, Wes Streeting, a évité à plusieurs reprises d’exclure un accord avec les libéraux démocrates, mais a déclaré à la BBC: « Nous ne sommes tout simplement pas dans le stade de parler de gouvernements de coalition. »

Martin Baxter, directeur général d’Electoral Calculus, a déclaré L’indépendant que M. Sunak a encore un «chemin étroit vers la victoire» aux élections générales de l’année prochaine – mais fait face à une «course contre la montre» pour réduire l’avance du Labour dans les sondages.

La secrétaire à la Culture, Lucy Frazer, a imputé les lourdes pertes des conservateurs aux élections locales à la pandémie et à la guerre en Ukraine dimanche. Elle a reconnu que les électeurs étaient « frustrés et en colère » – mais a affirmé que M. Sunak commençait à regagner la confiance du public.