Le président conservateur limogé pour affaires fiscales — RT World News

Nadhim Zahawi s’est retrouvé dans l’eau chaude après avoir payé un énorme règlement pour évasion fiscale présumée

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé Nadhim Zahawi en tant que président du Parti conservateur pour une controverse sur les affaires fiscales.

Zahawi avait été appelé à démissionner après avoir découvert qu’il avait réglé un différend fiscal de plusieurs millions de livres avec le département du revenu et des douanes de Sa Majesté (HMRC) alors qu’il était chancelier de l’Échiquier. L’affaire tournait autour de l’incapacité apparente de Zahawi à déclarer correctement les bénéfices tirés de la vente de sa participation dans YouGov, la société de sondage qu’il avait cofondée.

Dans une lettre dimanche, Sunak a déclaré qu’après les révélations sur le député “arrangements financiers personnels et déclarations” découvert, il ordonna une enquête sur l’affaire. Il a dit que Zahawi “s’est engagé à coopérer pleinement à l’enquête.”

Les découvertes ont montré que « il y a eu une violation grave du Code ministériel… En conséquence, je vous ai informé de ma décision de vous retirer de votre poste au sein du gouvernement de Sa Majesté », Sunak a dit à Zahawi dans la lettre.















Zahawi lui-même a admis son erreur fiscale, arguant que c’était “imprudent et non délibéré.” Il a affirmé que lorsqu’il a créé l’entreprise, il a demandé l’aide de son père, qui dans la foulée, “a pris des parts de fondateur dans l’entreprise en échange d’un certain capital.” Lorsque le HMRC “en désaccord sur la répartition exacte”, Zahawi a réglé l’affaire et a payé “ce qu’ils ont dit était dû,” il a dit.

L’ex-président n’a pas révélé le montant du règlement, mais il aurait été de 4,8 millions de livres sterling (5,9 millions de dollars), y compris une pénalité de 30 %.

Zahawi a été licencié peu de temps après que Sir Laurie Magnus, le conseiller en éthique de Sunak, ait conclu dans une lettre que le député « n’a pas suffisamment respecté les principes généraux du code ministériel » et n’a pas rempli les conditions requises pour être un “un leader honnête, ouvert et exemplaire.” La conduite de l’ex-président avait également “tombé en dessous des normes élevées” attendu des ministres du cabinet, a déclaré Magnus.

Zahawi a été nommé président du Parti conservateur le 25 octobre. Auparavant, l’homme politique d’origine irakienne avait occupé plusieurs postes ministériels subalternes et brièvement été chancelier dans le gouvernement de l’ancien Premier ministre Boris Johnson.