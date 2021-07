Le président conservateur Ben Elliot a « vendu l’accès à son oncle le prince Charles »

Le président du Parti conservateur a été accusé de gagner de l’argent en organisant des réunions entre de riches hommes d’affaires et le prince de Galles – son oncle.

Ben Elliot, le neveu de la duchesse de Cornouailles, aurait présenté les clients de sa société de conciergerie Quintessentially au futur roi – mais seulement après avoir dépensé des dizaines de milliers de livres sterling pour un programme d’adhésion, selon un rapport de Les temps du dimanche.

L’un de ces clients, qui est un important donateur conservateur, a déclaré au journal qu’il avait payé une cotisation annuelle de 15 000 £ pour être un membre d’élite de l’entreprise de luxe de M. Elliot pendant plusieurs années.

Mohamed Amersi, 61 ans, un millionnaire des télécommunications, a ensuite affirmé qu’en 2013, Quintessentially avait organisé pour lui un vol pour rencontrer le prince Charles lors d’un « dîner intime » à Dumfries House en Écosse.

M. Amersi, qui à la suite de la réunion est devenu administrateur de l’un des organismes de bienfaisance de Charles, a depuis fait don de plus de 1,2 million de livres sterling à des causes soutenues par le prince.

Des e-mails divulgués auraient montré que M. Elliot a félicité M. Amersi pour son premier don en écrivant: « Bien joué. »

Les événements ont eu lieu avant que M. Elliot ne devienne président conservateur, en 2019.

M. Amersi a dit Le Horaires du dimanche que sans « quelqu’un comme [Mr Elliot], ce n’est pas possible, ce n’est pas facile » d’avoir accès à des personnalités comme Charles.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Elliot gérait un programme de paiement pour jouer, l’homme d’affaires a répondu: « Vous appelez cela du paiement pour jouer, je l’appelle accéder au capitalisme. C’est le même point. Vous obtenez un accès, vous recevez des invitations, vous obtenez des relations privilégiées si vous faites partie de l’installation, et où vous contribuez financièrement pour faire partie de cette installation. Absolument. »

Ses allégations sont étayées par un dénonciateur anonyme ayant « une connaissance approfondie des opérations de Quintessentially », selon le journal.

M. Amersi, qui a fait don d’importantes sommes aux conservateurs, dont 10 000 £ chacun à Boris Johnson et Michael Gove lors des élections à la direction des conservateurs de 2019, a déclaré qu’il n’aurait jamais rencontré Charles sans payer pour l’adhésion de premier plan à l’entreprise de M. Elliot.

Clarence House a refusé de commenter Le Indépendant, alors que le Parti conservateur n’a pas répondu à une demande.

Un porte-parole de M. Elliot a déclaré Le Horaires du dimanche: « M. Elliot ne collecte pas d’argent auprès des membres de Quintessentially dans son rôle de président du Parti conservateur. M. Elliot a aidé à collecter plus de 13 millions de livres sterling pour des œuvres caritatives par le biais de la Quintessentially Foundation, qui a soutenu plus de 50 œuvres caritatives. Il est fier de ce travail. Il a également travaillé pour soutenir de nombreuses autres organisations caritatives et bonnes causes à travers le Royaume-Uni. »

La présentation de M. Amersi au prince de Galles « était entièrement destinée à aider à collecter des fonds pour des œuvres caritatives », a déclaré le porte-parole.

Plus tôt cette année, des fuites de courriels concernant la rénovation lucrative de l’appartement de M. Johnson ont montré que M. Elliot avait été copié dans des courriels cruciaux discutant de la manière dont les dons des fêtes pourraient être utilisés pour les redécorations.

Il a été révélé plus tard – dans un plan de paiement complexe – que la rénovation estimée à 58 000 £ avait été initialement payée par le gouvernement et le Parti conservateur avant que M. Johnson n’en assume lui-même les coûts.