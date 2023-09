Le président congolais souhaite que la grande mission de maintien de la paix de l’ONU commence à quitter le pays cette année

NAIROBI, Kenya (AP) — Le président congolais souhaite que la deuxième plus grande force de maintien de la paix des Nations Unies au monde accélère son départ du pays, à partir de décembre, affirmant qu’elle n’a pas réussi à maîtriser les conflits dans l’est du pays.

Le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans un discours prononcé mercredi devant le rassemblement annuel des dirigeants mondiaux des Nations Unies, a accusé la mission de maintien de la paix forte de 17 000 hommes d’être incapable de faire face aux conflits dans l’est du Congo qui « déchirent » ce pays d’Afrique centrale.

Après un quart de siècle d’efforts de maintien de la paix, « il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main » et de devenir la principale force de sécurité au Congo, a-t-il déclaré.

Avancer d’un an le début du « retrait accéléré » de la mission de maintien de la paix, par rapport à décembre 2024, contribuera à apaiser les tensions meurtrières dans la région, a déclaré le président, qui brigue un second mandat lors des élections générales de décembre.

L’est du Congo, loin de la capitale, est depuis longtemps envahi par des dizaines de groupes armés en quête d’une part de l’or et d’autres ressources de la région. Certains ont été discrètement soutenus par les voisins du Congo.

Plus tôt ce mois-ci, la répression par l’armée congolaise de manifestations prévues contre la mission de l’ONU a tué au moins 43 personnes et en a gravement blessé plus de 50 dans la ville orientale de Goma. Deux officiers supérieurs ont été arrêtés.

De telles protestations sont fréquentes, car les Congolais frustrés affirment que personne ne les protège des attaques des rebelles. Une force régionale distincte d’Afrique de l’Est est également présente dans l’est du Congo, mais a également été témoin de manifestations.

Une visite du pape François dans l’est du Congo prévue au début de cette année a été annulée en raison de la détérioration de la situation sécuritaire dans ce pays.