Le président colombien rend visite à des enfants retrouvés dans la jungle cinq semaines après un accident d’avion mortel | Nouvelles du monde

Quatre enfants portés disparus depuis plus de cinq semaines après un accident d’avion sont dans un état de santé « acceptable », a indiqué le gouvernement colombien.

Samedi, le président Gustavo Petro, la première dame Veronica Alcocer et d’autres responsables ont rendu visite aux frères et sœurs dans un hôpital de Bogota.

Ils ont donné des cadeaux aux enfants et ont parlé aux médecins et aux proches de la façon dont les enfants allaient après leur calvaire.

Les trois filles – âgées de 13, 9 et 1 ans – et le garçon de 5 ans ont été retrouvés vendredi dans les profondeurs de la jungle de la province de Caqueta. après un accident mortel dans lequel trois adultes, dont le pilote, ont perdu la vie.

À l’époque, M. Petro a déclaré que les enfants avaient été retrouvés par l’un des chiens de sauvetage que les soldats avaient emmenés dans la jungle.

Les enfants étaient seuls lorsque l’équipe de secours les a retrouvés.

« On ne s’attendait pas à les trouver aussi bien »

« En général, le garçon et les filles sont dans un état acceptable. Selon les rapports médicaux, ils sont hors de danger », a déclaré le ministre de la Défense Ivan Velasquez lors d’une conférence de presse après la visite.

Les enfants ne sont pas encore capables de manger mais sont hydratés et stabilisés, a-t-il déclaré.

Le grand-oncle des frères et sœurs, Fidencio Valencia, a déclaré qu’ils étaient « très maigres mais je sais qu’ils sont entre de bonnes mains ».

« Nous ne nous attendions pas à les trouver si bien », a-t-il ajouté.

Le général de division de l’armée, Carlos Rincon, a déclaré que les enfants avaient des piqûres d’insectes et d’autres blessures mineures, mais « les conditions potentiellement mortelles sont exclues ».

Les médecins ont déclaré que la fillette d’un an est dans un état stable, mais « nécessite plus d’attention du point de vue nutritionnel, mais ici avec notre équipe interdisciplinaire et la famille, nous allons commencer ce processus, qui n’est pas un court mais un moyen et processus à long terme ».

Lors de la conférence de presse, Astrid Caceres, la directrice de l’Institut colombien du bien-être familial, a ajouté : « Ils nous ont parlé du petit chien qui s’est perdu, qu’ils ne savent pas où il était et qu’il les accompagnait. Nous avons peu parlé de leurs expériences, mais nous avons parlé de ce qu’ils ressentent.

« Ils parlent peu et ils sont faibles, même s’ils veulent jouer. Quand un enfant joue, c’est merveilleux. Ils ne parlent toujours pas autant qu’on le voudrait. Laissons-leur le temps. »

Le ministre colombien de la Défense a reconnu la jeune fille de 13 ans pour sa bravoure et pour avoir pris soin de ses frères et sœurs – dont le plus jeune a eu un an dans la jungle.

Au cours de la mission de sauvetage, les soldats ont trouvé de petits indices qui les ont amenés à croire que les enfants étaient toujours en vie.

Ils comprenaient une paire d’empreintes de pas, un biberon, des couches et des morceaux de fruits qui semblaient avoir été mangés par des humains.

L’épreuve a commencé après que le petit avion à hélice monomoteur Cessna sur lequel ils se trouvaient est tombé hors du radar aux premières heures du 1er mai.

Avant l’accident d’avion, le pilote a déclaré une urgence en raison d’une panne de moteur.

Au moment où l’avion a été retrouvé le 16 mai, les enfants étaient introuvables.

Les responsables ont déclaré que le groupe de quatre enfants voyageait avec leur mère du village amazonien d’Araracuara à San Jose del Guaviare lorsque l’avion s’est écrasé.