Le président colombien promet d’approfondir les liens avec le Venezuela

Après la réunion au palais présidentiel vénézuélien, le président colombien Gustavo Petro a déclaré qu’il était “suicidaire” que les gouvernements vénézuélien et colombien se soient éloignés l’un de l’autre récemment, ajoutant que la frontière entre les pays avait été oubliée et “remise” à mafias criminelles.

BOGOTA, Colombie – Les présidents colombien et vénézuélien se sont rencontrés mardi et ont déclaré qu’ils amélioreraient la coopération commerciale et sécuritaire, alors que les deux pays cherchent à normaliser leurs relations après l’élection du premier dirigeant de gauche colombien.

Le président colombien a déclaré que les deux pays chercheraient désormais des moyens de partager des renseignements sur les groupes de trafiquants de drogue et a ajouté qu’il ferait pression pour le retour du Venezuela dans la Communauté andine des nations, un groupe régional de commerce et d’investissement dont le Venezuela s’est retiré en 2006. Petro a demandé le soutien du Venezuela dans les pourparlers de paix avec l’Armée de libération nationale, ou ELN, un groupe rebelle colombien qui opère des deux côtés de la frontière.

Les efforts de Petro pour s’engager avec le gouvernement socialiste du Venezuela marquent une rupture radicale avec la politique récente de la Colombie : avant l’élection de Petro en juin, la Colombie a soutenu les efforts des États-Unis pour isoler le gouvernement de Maduro, sanctionner ses exportations de pétrole et forcer Maduro à organiser des élections libres et équitables.

Les États-Unis, la Colombie et des dizaines d’autres pays ont cessé de reconnaître Maduro comme le dirigeant légitime du Venezuela en 2019, après avoir remporté une élection largement considérée comme antidémocratique et soutenu la revendication de la présidence du Venezuela par l’ancien chef de l’Assemblée nationale Juan Guaidó.

Petro a changé de cap dès qu’il a été assermenté et a rétabli les relations diplomatiques avec le gouvernement Maduro. Mardi, les dirigeants de l’opposition au Venezuela ont critiqué la rencontre de Petro avec Maduro, Guaidó tweetant que Petro aidait à “normaliser” la violation des droits de l’homme au Venezuela en “rendant visite au dictateur Maduro et en le qualifiant de président”.

La Cour pénale internationale enquête actuellement sur le gouvernement de Maduro pour des violations des droits humains, notamment la torture et la détention arbitraire de manifestants en 2017. Dans une récente lettre adressée à Petro, Human Rights Watch a souligné qu’il y avait encore plus de 240 prisonniers politiques au Venezuela et a demandé à Petro de rechercher des engagements concrets en matière de droits de l’homme auprès de l’administration Maduro alors que les deux nations rétablissent leurs relations diplomatiques et militaires.