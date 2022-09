Le président colombien Gustavo Petro dénonce la “dépendance au pouvoir irrationnel” dans son premier discours enflammé à l’AGNU

Abandonnant la formulation prudente qui caractérise tant de diplomatie à l’ONU, Petro a opposé les dangers de la toxicomanie à ce qu’il a décrit comme la “dépendance encore plus dommageable de l’humanité au pouvoir, au profit et à l’argent irrationnels”.

“L’opinion du pouvoir a ordonné que la cocaïne soit un poison et doit être persécutée, alors qu’elle ne cause que des décès minimes par surdose… mais au lieu de cela, le charbon et le pétrole doivent être protégés, même s’ils peuvent éteindre toute l’humanité”, a-t-il déclaré.

Suite à l’avertissement du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, selon lequel “notre planète brûle”, Petro a également qualifié d'”hypocrite” le discours mondial sur la sauvegarde de l’environnement, affirmant que les recommandations et les avertissements des scientifiques concernant la destruction de la forêt amazonienne ont longtemps été ignorés.

“La catastrophe climatique qui va tuer des centaines de millions de personnes n’est pas causée par la planète, elle est causée par le capital. Par la logique de consommer de plus en plus, de produire de plus en plus, et pour certains de gagner de plus en plus.” il a aussi dit.

Fin de la guerre contre la drogue

La Colombie est le plus grand producteur mondial de cocaïne et, au cours des 50 dernières années, les autorités publiques ont poussé un programme prohibitionniste, interdisant le commerce et la consommation de drogue afin de frapper les criminels qui profitent du trafic de drogue dans leurs poches. Jusqu’à présent, cependant, le flux de substances illicites n’a pas cessé.

Dans son discours, Petro, qui a été inauguré le mois dernier, a appelé toute l’Amérique latine à arrêter la guerre contre la drogue.

“Réduire la consommation de drogue ne nécessite pas de guerres”, a-t-il déclaré. “Il a besoin de nous tous pour construire une société meilleure.”

Petro a déclaré dans le passé qu’il souhaitait que la Colombie exporte des aliments plutôt que de la cocaïne et encourage d’autres types de production par le biais de subventions agricoles au lieu d’armes. Son administration a également récemment présenté un projet de loi visant à légaliser la marijuana à des fins récréatives dans le pays. Le sénateur colombien Gustavo Bolivar – un proche allié de Petro – a déclaré à CNN en août qu’il pensait que la réglementation pourrait un jour s’étendre également à la cocaïne.

Ses appels mardi pour une approche régionale de la drogue ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. Lors d’un point de presse après les discours de la journée, le président bolivien Luis Arce a déclaré mardi que son administration avait été en discussion avec Petro autour des thèmes du discours.

“Il a partagé avec nous les idées dont il a parlé aujourd’hui. Nous aimerions entendre une proposition très précise à ce sujet”, a déclaré Arce.

Tout en notant que la Bolivie et la Colombie sont confrontées à des situations très différentes en termes de trafic de drogue, Arce a ajouté qu’il pensait que la Colombie, le Pérou et la Bolivie – les trois plus grands producteurs de cocaïne au monde – devraient aligner leurs “critères” dans la lutte contre le problème. .

Depuis que Petro a pris ses fonctions, les trois pays sont tous dirigés par des dirigeants de gauche.

La Bolivie possède déjà un marché légal florissant de sous-produits de coca, principalement des feuilles sèches qui sont mâchées par la population indigène et les gouvernements bolivien et colombien ont déjà fait pression pour une refonte régionale des politiques en matière de drogue lors de réunions multilatérales.