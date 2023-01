Le président colombien demande l’arrêt de l’arrestation du narco recherché par les États-Unis

La demande de suspension des mandats d’arrêt contre huit membres du soi-disant Clan du Golfe a été faite par le commissaire à la paix du président Gustavo Petro dans une lettre datée du 11 janvier adressée au procureur général de Colombie. Parmi ceux qui figurent sur la liste figurent Jobanis Villadiego, également connu sous son pseudonyme “Bad Boy”, qui a été inculpé devant le tribunal fédéral de Brooklyn en 2015 aux côtés de Dairo Antonio Úsuga, alors chef du Clan du Golfe et à l’époque le fugitif le plus recherché de Colombie.

BOGOTA, Colombie – Le président colombien cherche à suspendre les mandats d’arrêt contre certains des plus grands suspects criminels du pays, dont au moins un individu recherché aux États-Unis pour trafic de stupéfiants, dans le cadre d’un plan ambitieux de démantèlement des groupes armés qui ont longtemps dominé la campagne .

Une copie de la lettre a été fournie à l’Associated Press par un proche des forces de l’ordre américaines sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles au cœur de plus de deux décennies de coopération anti-stupéfiants entre les États-Unis et la Colombie.

La plus haute autorité colombienne chargée de l’application des lois a déclaré vendredi qu’il n’y avait aucune base légale pour la demande de Petro. Dans une réfutation de sept pages partagée avec les médias, le bureau du procureur en chef a déclaré que de telles demandes ne pouvaient être faites que contre des membres de groupes armés à motivation politique alors que le Clan du Golfe – qui a émergé des cendres du mouvement paramilitaire de droite colombien – était purement entreprise criminelle.

Le Clan du Golfe est accusé d’être la plus grande organisation de trafic de drogue de Colombie, responsable d’envoyer jusqu’à 20 tonnes métriques de cocaïne chaque mois aux États-Unis et en Europe.

L’an dernier, l’ancien président conservateur Iván Duque a extradé Úsuga vers les États-Unis, le qualifiant de “trafiquant de drogue le plus dangereux du monde” et le comparant au redoutable Pablo Escobar qui a terrorisé une grande partie de la Colombie avant sa mort dans les années 1990.

Úsuga a plaidé non coupable à son arrivée aux États-Unis et attend actuellement son procès.

Petro a adopté une approche différente de son prédécesseur de la loi et de l’ordre. Depuis son élection historique l’année dernière, l’ancien guérillero de gauche préconise un plan de “paix totale” qui comprendrait des négociations non seulement avec le dernier grand groupe rebelle de ce pays, l’Armée de libération nationale, mais aussi avec des gangs armés comme le Clan du Golfe qui continuent pour dominer et freiner le développement dans la campagne colombienne longtemps négligée.