Le président colombien de gauche Gustavo Petro a reçu un coup dur lors des élections locales, les candidats de l’opposition ayant remporté les élections pour le maire, le gouverneur et le conseiller municipal à travers le pays.

Les électeurs de toutes les grandes villes de Colombie, y compris la capitale Bogotá, ont rejeté dimanche les alliés de Petro lors des élections à la mairie, tandis que seules deux des 32 provinces ont élu des gouverneurs soutenus par sa coalition du Pacte historique.

« Il est de notre devoir en tant que dirigeants de respecter la voix du peuple », a déclaré Petro, le premier dirigeant de gauche de Colombie, dans un discours largement axé sur le déroulement pacifique des élections après l’annonce des résultats. « Nous travaillerons à articuler [the winning candidates’] propositions de campagne afin que nous puissions ensemble construire un pays qui combat la corruption, l’injustice et fait face à la crise climatique.

Carlos Fernando Galán, ancien sénateur centriste bénéficiant d’un certain soutien de l’opposition, a été élu maire de Bogotá, considérée comme le deuxième poste politique le plus important du pays. Gustavo Bolívar, un fidèle allié du président qui s’est classé troisième, a qualifié le résultat de « vote punitif » pour le gouvernement.

À Medellín, deuxième ville de Colombie et fief de l’opposition, l’ancien maire Federico Gutiérrez a remplacé un allié de Petro. Gutiérrez, un fervent critique de Petro qui a dirigé la ville de 2016 à 2019, s’est présenté à la course présidentielle l’année dernière.

Petro, qui dans sa jeunesse était un organisateur du groupe de guérilla nationaliste de gauche M-19, a promis de sevrer la Colombie du pétrole et de transformer son orthodoxie économique lorsqu’il a pris ses fonctions en août de l’année dernière.

Mais depuis l’adoption d’une réforme fiscale progressive en décembre dernier, ses projets polarisants de révision des lois sur la santé, les retraites et le travail ont eu du mal à obtenir le soutien de tous les partis au Congrès, malgré les blocs importants de sa coalition dans les deux chambres. Sa cote de popularité n’est que de 32 pour cent, selon l’institut d’enquête local Invamer, contre 56 pour cent lors de son entrée en fonction.

Le gouvernement et la famille de Petro ont également été mêlés à un scandale, avec son fils Nicolás, qui est également homme politique, arrêté en juillet pour blanchiment d’argent dans le cadre d’une enquête sur les finances de la campagne présidentielle.

Le gouvernement a également été secoué par un scandale impliquant l’ancien chef de cabinet de Petro et ancien directeur de campagne, suite à des allégations d’écoutes téléphoniques d’une ancienne nounou.

Un remaniement ministériel en avril a remplacé les centristes, dont le respecté ministre des Finances José Antonio Ocampo, par des alliés du président.

Selon les analystes, il est peu probable que les résultats de dimanche contraignent le président, dont l’administration en tant que maire de Bogotá a été marquée par des dysfonctionnements similaires, à freiner ses ambitions. Il s’est souvent affronté publiquement avec des maires, dont la dirigeante sortante de Bogotá, Claudia López, au sujet du système de métro en construction de la ville.

“C’est une défaite décisive, mais Petro et le Pacte historique restent puissants au Congrès”, a déclaré Jorge Restrepo, professeur d’économie à l’université Javeriana de Bogotá. “Petro insistera sur ses réformes et s’opposera fermement aux maires et gouverneurs nouvellement élus.”